Master teria feito pagamentos à nora de Jaques Wagner que somam R$ 11 mi

O senador Jaques Wagner (PT), líder do governo no Senado Federal, é um dos principais alvos da nona fase da operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (18/6) pela Polícia Federal (PF).

De acordo com a jornalista Malu Gaspar, de O Globo, as buscas realizadas hoje visam apurar os indícios da investigação que revelam que Jaques Wagner recebeu pagamentos do Master durante anos pela empresa da nora, viajou com frequência nos jatos de Daniel Vorcaro (dono do banco) e ainda recebeu de presente um apartamento em Salvador avaliado em R$ 2,5 milhões.

Segundo a jornalista, entre os indícios da relação do senador com o Banco Master estão mensagens trocadas entre Wagner e Augusto de Lima, sócio de Vorcaro que também é alvo da operação de hoje, e ainda documentos que mostram pagamentos que somam R$ 11 milhões feitos pela instituição financeira à sua nora, Bonnie Bonilha, a título de consultoria. Muitos desses pagamentos foram feitos por meio de intermediários que também são alvo da ação de hoje.





A coluna ainda traz que a operação da PF considerou que Jaques Wagner teria feito lobby no governo pela aprovação da compra do Master pelo Banco BRB. Ele também teria trabalhado pela aprovação da “emenda Master” no Senado, apresentada pelo senador Ciro Nogueira (PP), que propunha aumentar de R$ 250 mil para R$ 1 milhão a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito para investimentos em CDBs, pauta de interesse direto do Banco Master.

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Malu Gaspar relembra ainda que, quando Jaques Wagner foi governador da Bahia (por dois mandatos, de 2007 a 2014), o petista privatizou um supermercado estatal chamado Cesta do Povo, que deu origem ao Credcesta, cartão de crédito consignado que se tornou um dos principais negócios do Master.



