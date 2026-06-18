PF cumpre 18 mandados na 9ª fase da Operação Compliance Zero

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18/6), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga a possível participação de agente público com prerrogativa de foro em um esquema de irregularidades envolvendo instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

De acordo com informações do jornal Estado de São Paulo, o principal alvo da ação é o senador Jaques Wagner (PT), líder do governo Lula no Senado.

Ao todo, policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Além das buscas, também foram determinadas medidas cautelares diversas da prisão contra os investigados. Entre elas estão a proibição de contato entre os envolvidos, a suspensão de passaportes e a utilização de monitoração eletrônica.

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Segundo a Polícia Federal, as apurações buscam esclarecer a atuação dos suspeitos no esquema investigado. Os fatos apurados podem configurar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.