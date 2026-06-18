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CASO MASTER

'Escândalo envolvendo o PT não tem como esconder', diz Flávio Bolsonaro

Pré-candidato ao Planalto reage à operação da PF que tem o senador Jaques Wagner como alvo; Flávio também é suspeito após pedir dinheiro a Vorcaro

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Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
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Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
Repórter
18/06/2026 09:59 - atualizado em 18/06/2026 12:34

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Senador pede investigação após fala de Lula sobre "traidores da pátria" e referência ao enforcamento durante evento em Goiás
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pede investigação e defende criação de CPMI do Banco Master; parlamentar também é alvo de investigação após áudio vazado pedindo R$ 134 milhões ao banqueiro Daniel Vorcaro crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) reagiu à nona fase da Operação Compliance Zero, nesta quinta-feira (18/6), que tem o líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), como um dos alvos. 

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A ação investiga o escândalo do Banco Master. O senador, que também é alvo de suspeitas no caso após a divulgação de conversas com Vorcaro, cobrou a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar o esquema de fraudes financeiras.

“Escândalo envolvendo o PT é como a incompetência do governo Lula: não tem como esconder. CPMI do Banco Master já!”, escreveu Flávio em suas redes sociais. 

Apesar da declaração, Flávio Bolsonaro também está envolvido com Daniel Vorcaro. A crise começou após o Intercept Brasil revelar áudios em que o senador fluminense pede apoio financeiro de R$ 134 milhões a Daniel Vorcaro, dono da banco, para ajudar a concluir o filme “Dark Horse”, sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na tentativa de conter o desgaste, Flávio passou a defender publicamente a instalação de uma CPMI para investigar o Banco Master e anunciou que pediu uma prestação de contas detalhada da produtora e do fundo ligado ao investimento do filme.

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A operação conta com 18 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal, e além de Jaques Wagner, o banqueiro Augusto Lima, controlador do Banco Pleno, está entre os alvos. 

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