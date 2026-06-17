G7: ex-assessor de Trump diz que Macron interrompeu Lula por discurso ruim

Jason Miller, ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu um discurso “tão ruim” durante o G7, que foi interrompido por Emmanuel Macron, presidente da França.

Miller foi conselheiro político de Trump. Próximo do deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do blogueiro Paulo Figueiredo, ele tem auxiliado na articulação com o governo dos EUA para pressionar Lula e o Supremo Tribunal Federal (STF) desde o ano passado.

Em post no X (antigo Twitter), o ex-assessor disse que Lula é “alguém que só fala muita merda” e “tentou fazer um discurso longo e confuso” em um fórum de inteligência artificial (IA) no G7 nesta quarta-feira (17/6).

Lula interrompido por Macron

“Foi tão ruim – e Lula foi tão incoerente –, que Emmanuel Macron teve que intervir e interrompê-lo, porque ele não calava a boca. Lula ficou chateado, fez uma birra como um bebê e em seguida levantou-se e saiu”, relatou Jason Miller.

A publicação foi uma reação a uma fala de Lula após a cúpula do G7 nesta quarta-feira. Em entrevista coletiva, o presidente disse que Trump “age como um imperador” e “fala muito e ouve pouco”.

O relato surpreendeu porque Lula e Macron cultivam boa relação e, inclusive, foi o francês quem convidou o presidente brasileiro para participar da cúpula do G7 realizada no seu país nesta semana, já que o Brasil não está entre os integrantes do grupo.

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Jason Miller foi o único a fazer o relato da suposta interrupção de Macron a Lula. A reportagem procurou a assessoria da Presidência para ouvir sua versão, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto.

