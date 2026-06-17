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ARMA DE FOGO

Bolsonaro diz ao STF que não está proibido de manter arma em casa

Uma pistola 9 mm foi apreendida com um de seus seguranças durante uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal

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André Richter - Repórter da Agência Brasil
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André Richter - Repórter da Agência Brasil
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17/06/2026 17:19 - atualizado em 17/06/2026 17:19

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Esse critério serviu de base para condenações relacionadas aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e também para o julgamento da tentativa de golpe que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de aliados. Na prática, a alteração pode reduzir o tempo total das penas, inclusive para pessoas que já cumprem condenação.
Ex-presidente é proprietário da arma de fogo que foi apreendida com um de seus seguranças durante uma blitz crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A defesa de Jair Bolsonaro confirmou nessa terça-feira (17/6) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o ex-presidente é proprietário da arma de fogo que foi apreendida com um de seus seguranças durante uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

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A manifestação foi enviada à Corte após o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, determinar que a defesa esclareça o episódio.

No documento, os advogados afirmaram que a arma está registrada regulamente em nome de Bolsonaro e possui Certificado de Registro de Arma de Fogo (Craf).

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De acordo com a defesa, o ex-presidente, que está em prisão domiciliar, pediu ao segundo-sargento do Exército Estácio Leite da Silva Filho, que faz parte de sua equipe particular e foi parado na blitz, para levar o armamento para conserto.

Os advogados afirmaram que Bolsonaro havia constatado que a arma não estava em pleno funcionamento. 

"Recentemente, o peticionário constatou, pelo simples acionamento do ferrolho, sem qualquer necessidade de disparo, que o mecanismo não estava funcionando regularmente", disse a defesa.

Os advogados também afirmaram que a posse do amamento não tem relação com o fim do prazo de 90 dias para encerramento da prisão domiciliar e que Moraes não determinou a apreensão do armamento durante a tramitação do processo da trama golpista, no qual Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão.

"Consigna-se, ainda, que, apesar da condenação imposta na AP 2668, não foi determinada a entrega de armas, o cancelamento de registros ou qualquer providência semelhante. O peticionário, portanto, não se encontrava em situação irregular", concluiu a defesa.

Apreensão

A arma foi apreendida às 23h30 da última segunda-feira (15/6), quando um Honda Civic foi parado em um ponto de bloqueio no Pistão Norte, em Taguatinga. Na abordagem, o motorista se identificou como servidor do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) e disse que a arma pertencia ao ex-presidente.

Durante a blitz, também foi localizado um carregador sobressalente da pistola, modelo Glock 9 milímetros (mm). O motorista foi conduzido até uma delegacia, onde afirmou que a arma lhe foi entregue em razão de uma pane. Em depoimento, ele relatou ainda que retirou a pistola no dia 15 de junho para repará-la e que o armamento seria devolvido no dia seguinte.

Remédios

A defesa de Bolsonaro também afirmou que a arma chegou a ser tirada da posse do ex-presidente após o caso do rompimento da tornozeleira eletrônica no ano passado.

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"Embora possuísse regularmente o armamento, as medicações psiquiátricas que vinham sendo ministradas ao peticionário, capazes de afetar sua cognição e que, inclusive, foram determinantes no episódio do rompimento da tornozeleira eletrônica, levaram sua equipe de segurança, sem seu conhecimento prévio, a retirar o percussor da arma, tornando-a inoperante", acrescentou.

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