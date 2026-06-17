Assine
overlay
Início Política
PISTOLA 9MM

Polícia abre inquérito sobre arma de Bolsonaro apreendida em blitz

Glock e carregador com munições estavam com sargento do Exército que foi parado em blitz da Lei Seca

Publicidade
Carregando...
AR
André Richter - Repórter da Agência Brasil
AR
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Repórter
17/06/2026 16:51 - atualizado em 17/06/2026 17:09

compartilhe

SIGA
×
O ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A Polícia Civil do Distrito Federal abriu nesta terça-feira (17/6) um inquérito para investigar o caso da apreensão da arma de fogo que seria de propriedade do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A arma foi apreendida na última segunda-feira (15/6) em uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Em comunicado enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o delegado responsável pelo caso informou ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, que a 17ª delegacia de polícia está fazendo as diligências para apuração do caso.

Arma de Bolsonaro

Nessa terça-feira (16/6), Moraes deu prazo de 24 horas para a defesa do ex-presidente, que está em prisão domiciliar, explicar a origem da arma de fogo.

Leia Mais

A arma foi apreendida às 23h30 da última segunda-feira (15/6), quando um Honda Civic foi parado em um ponto de bloqueio no Pistão Norte, em Taguatinga. Na abordagem, o motorista se identificou como servidor do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) e disse que a arma pertencia ao ex-presidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante a blitz, também foi localizado um carregador sobressalente da pistola, modelo Glock 9 milímetros (mm). O motorista foi conduzido até uma delegacia, onde afirmou que a arma lhe foi entregue em razão de uma pane. Em depoimento, ele relatou ainda que retirou a pistola no próprio dia 15 de junho para repará-la e que o armamento seria devolvido no dia seguinte.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes arma jair-bolsonaro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay