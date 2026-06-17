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CÚPULA DO G7

Lula diz que levará uma urna eletrônica para Trump

Após crítica, presidente brasileiro defendeu a segurança das eleições e afirmou que o líder norte-americano poderia aprender com o modelo adotado no país

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Vanilson Oliveira
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Vanilson Oliveira
Repórter
17/06/2026 17:53

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26.10.2025 - Encontro com Presindete USA Donald Trump Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN em Kuala Lampur, Malásia.
Donald Trump e Lula deram declarações sobre eleições no Brasil após participarem da cúpula do G7, realizada na França crédito: Ricardo Stuckert / PR

CORREIO BRAZILIENSE (DF) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira (17/6) o sistema eleitoral brasileiro e afirmou que os Estados Unidos poderiam aprender com a experiência do país na realização de eleições. As declarações foram dadas após participação na cúpula do G7, realizada na França, ao rebater Donald Trump, que chamou o Brasil de "politicamente difícil".

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Já em Genebra, na Suíça, o presidente brasileiro fez um balanço do encontro com os líderes mundiais e comentou as declarações do presidente Donald Trump sobre o Brasil. Segundo o republicano, “o Brasil se tornou um pouco complicado, não é? Politicamente. A situação política ficou um pouco perigosa”. Lula reagiu destacando o sistema eleitoral do país como inovador.

Segundo o líder petista, o sistema eletrônico garante agilidade e segurança ao processo eleitoral. “Não tem país no mundo que tenha o sistema eletrônico como nós, em que duas horas depois já sabemos o resultado em 27 estados. A gente não fica como no século passado no papel”, declarou.

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Em seguida, o presidente avisou que, na próxima oportunidade em que encontrar Trump, vai presenteá-lo com uma urna eletrônica brasileira. “Se tem alguém que precisa aprender com eleições civilizadas é meu amigo Trump, da próxima vez vou levar uma urna para ele”, ironizou.

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