Lula rebate Trump e cobra respeito dos Estados Unidos ao Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu o presidente americano, Donald Trump, e cobrou respeito dos Estados Unidos ao Brasil. A fala ocorreu nesta quarta-feira (17/6), durante coletiva de imprensa após a Cúpula do G7, na França.

Lula afirmou, ainda, que não solicitou uma reunião bilateral com Trump, e que as tratativas entre os dois países continuam sendo conduzidas pelos canais diplomáticos.

O petista reagiu a uma fala do republicano, que chamou o Brasil de um país "politicamente complicado". Sobre a declaração, Lula respondeu que Trump tem uma visão limitada sobre o Brasil. “Se ele conhece o Brasil pela relação com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil", enfatizou.

O chefe do Executivo destacou que o Brasil tem o sistema eletrônico mais moderno do mundo, e que pode servir de modelo para os demais países. “Não tem país no mundo que tenha o sistema eletrônico como nós, que, duas horas depois, já sabemos o resultado em 27 estados. Se tem alguém que precisa aprender com eleições civilizadas, é meu amigo Trump. Da próxima vez, vou levar uma urna para ele", comentou.