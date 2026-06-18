‘Vorcaro começou tudo com o PT da Bahia’, diz líder do PL

A campanha de Flávio Bolsonaro vê na operação que mira o senador Jaques Wagner (PT-BA) uma oportunidade para sair das cordas no caso Master.

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, deu o tom em mensagem enviada à coluna:

“Daniel Vorcaro começou tudo com o PT da Bahia. Todos sabem disso.”

Em seguida, o deputado ampliou as críticas ao partido de Lula, que abriu vantagem sobre Flávio nas pesquisas mais recentes, em meio ao desgaste provocado pela relação do pré-candidato do PL com o banqueiro Daniel Vorcaro.

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“A tática do PT é querer enlamear os outros com a própria lama deles. Onde estiver o PT, haverá corrupção de dinheiro público. Vamos aguardar a sequência das investigações.”