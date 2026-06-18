PF aponta ingressos de show em Los Angeles a parentes de Jaques Wagner

A Polícia Federal aponta que familiares do senador Jaques Wagner receberam ingressos para o camarote de um show de uma cantora internacional em Los Angeles em novembro de 2023. Os investigadores apontam que o lote de cinco ingressos faziam parte das vantagens indevidas pagas ao parlamentar por meio do banqueiro Augusto Lima, do Banco Pleno, aliado de Daniel Vorcaro.

De acordo com as diligências, em 23 de novembro de 2026, Augusto teria cobrado um auxiliar sobre os "ingressos de sábado", se referindo a 25 de novembro de 2023, onde haveria o show na Califórnia. Os ingressos, ao custo de R$ 63 mil seriam para o camarote do evento. A PF não detalha quem seria o artista que se apresentou no evento.

O relatório policial também aponta que o senador Jaques Wagner tentou usar o mandato parlamentar para atuar a favor do Banco Master, inclusive na compra da empresa de Daniel Vorcaro pelo Banco de Brasília (BRB).

De acordo com as investigações, Wagner teria utilizado o cargo de senador da República e seu papel de liderança no governo para defender temas de interesse do Master. Em relação ao banco distrital, as diligências apontam que foi identificada "atuação parlamentar voltada à fiscalização e controle da operação de potencial aquisição do BancoMaster pelo Banco de Brasília (BRB)".

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Além disso, o senador teria atuado para tentar aumentar os limites de cobertura de crédito do Fundo Garantidor de Crédito e atuado para ampliar a margem consignável das remunerações de trabalhadores regidos pelo regime CLT, além de apresentar emenda para permitir a concessão de empréstimos a beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e outros programas de transferência de renda concedidos pelo governo federal.