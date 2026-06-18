Lula em Minas: confira a agenda do presidente em BH e Divinópolis

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca em Minas Gerais nesta sexta-feira (19/6) para cumprir agendas em Belo Horizonte e Divinópolis, na região Centro-Oeste do estado.

O petista chega à capital mineira ainda pela manhã. Às 9h30, visita o Hospital Luxemburgo, na região Centro-sul de BH, que foi transformado em uma unidade que atende somente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A agenda prioriza à assistência oncológica pelo SUS, com os anúncios de investimento para aumento no número de leitos do hospital e a aquisição de um novo equipamento de radioterapia para tratamento de câncer. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também estará presente.

Estava previsto um outro evento em Belo Horizonte para anunciar investimentos do Programa de Revitalização de Recursos Hídricos em Minas Gerais, mas foi cancelado.

Divinópolis

Depois, Lula segue para Divinópolis junto com Padilha e o ministro da Educação, Leonardo Barchini, para a inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei (HU-UFSJ), às 14h.

A obra é alvo de disputa política no estado. O ex-governador Romeu Zema (Novo) diz ser “pai e mãe” do hospital, que foi concluído a partir de recursos estaduais originados do acordo de reparação fechado com a Vale pelos danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, em 2019.

Porém, para não posar com Lula, de quem é opositor, o atual governador, Mateus Simões (PSD), não irá ao evento. Doado à UFSJ, o hospital será bancado com recursos federais.

O atendimento, assim como no Hospital Luxemburgo, também será 100% pelo SUS. A unidade é voltada ao atendimento de média e alta complexidade em clínica médica, cirurgias e materno-infantil.

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Com a inauguração, o hospital universitário já passa a operar com 31 leitos disponíveis, com expectativa de chegar a um total de 198 no prazo de um ano. Em 2027, a unidade também promete oferecer cursos de formação e programas de residência em Pediatria, Clínica Médica, Medicina de Família e Comunidade e Enfermagem Obstétrica.



Agenda de Lula em Minas