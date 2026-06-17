Morre, aos 62 anos, o jornalista Baptista Chagas de Almeida

Morreu nesta quarta-feira (17/6), aos 62 anos, o jornalista Baptista José Patrus Chagas de Almeida, ex-editor de Política do Estado de Minas e um dos mais influentes colunistas políticos de Minas Gerais. A informação foi confirmada por familiares e a causa do óbito não foi divulgada.

Baptista, como era conhecido pelos colegas e amigos, nasceu em Belo Horizonte em 10 de julho de 1963 e construiu uma carreira de décadas no jornalismo mineiro, especialmente no Estado de Minas, onde começou como estagiário, tornou-se repórter, editor-assistente, editorialista e editor de política.

Ao longo da trajetória profissional, Baptista Chagas se consolidou como uma das vozes mais reconhecidas da análise da política mineira e nacional. Ele assinou, por décadas, a coluna diária “Em Dia com a Política”, dedicada às interpretações dos fatos marcantes do noticiário do estado e de Brasília e revelações de bastidores, sempre com uma dose de humor e perspicácia.

Além do trabalho como repórter, editor, editorialista e colunista, Baptista Chagas participou como jurado de prêmios importantes do jornalismo brasileiro, entre eles o Prêmio Esso e o Prêmio CNT de Jornalismo, ambos em 2011. Ele também foi editor de Política do Correio Braziliense.

“Baptista foi um dos profissionais mais brilhantes com quem já trabalhei. Sua força de trabalho era absurda. Sua dedicação, seu profissionalismo o fizeram um dos mais talentosos jornalistas da nossa geração. É uma perda enorme para o jornalismo mineiro”, afirmou Josemar Gimenez de Resende, presidente dos Diários Associados e diretor de redação do Estado de Minas quando Baptista exerceu o cargo de editor de Política.

“Além das qualidades conhecidas por todos os profissionais com quem trabalhou, Baptista se destacava pelo tom de humor e de ironia que empregava para comentar os fatos, tornando a cobertura de política menos sisuda e mais atraente para o leitor”, lembrou o atual diretor de redação do EM, Carlos Marcelo Carvalho.

As informações sobre o velório e sepultamento do jornalista ainda não foram divulgadas.

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