O monopólio do presidente Lula, que culpou Jair Bolsonaro

“O Brasil voltou, voltou a ter governo, voltou a ter gestão pública”, disse o ministro–chefe da Casa Civil, Rui Costa, ao abrir, ontem, no Palácio do Planalto, a reunião ministerial dos 100 primeiros dias do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Em uma fala rápida, Rui Costa ressaltou que a imprensa voltou a ter assuntos reais para discutir além de passeios de Jet Sky e motociatas, numa alusão ao ex–presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), que adorava sempre que podia velejar nas motos náuticas.





A abertura trouxe a apresentação de um comercial institucional do governo marcando os 100 dias ressaltando o slogan que repete o governo Michel Temer.





O governo enviará o projeto de novo arcabouço fiscal ao Congresso junto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024. O presidente Lula fez ontem sua primeira defesa pública da proposta de arcabouço fiscal durante cerimônia para marcar os 100 dias de seu governo.





Lula fez questão de ressaltar também para fazer um desagravo ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticado até internamente pelo desenho apresentado. “Haddad, de vez em quando eu sei que você ouve algumas críticas”, deixou claro o presidente Lula.





Mas teve ainda mais de Lula em favor do comandante econômico do governo. “Eu tenho que elogiar você e a equipe que trabalharam. Certamente, em se tratando de economia, de política tributária, a gente nunca vai ter 100% de solidariedade”, disse o presidente durante discurso para todo ministério reunido.





E claro que chamou a atenção nas notícias: os primeiros cem dias do terceiro mandato presidencial de Lula foram marcados por mudanças profundas em relação à gestão anterior, do ex–presidente do Jair Messias Bolsonaro (PL).





O petista reestabeleceu uma relação mais harmônica entre os Poderes, removeu militares de cargos civis, resgatou o multi–lateralismo na política externa, adotou um controle mais rígido sobre armas e passou a valorizar a vacinação para a população e teve ainda a proteção ambiental, por exemplo.





Apesar do estilo e estratégias diferentes, ambos os presidentes completaram esse marco sem conseguir formar uma base de apoio no Congresso ou conquistar a aprovação da maioria dos brasileiros.













A 9ª audiência pública





A comissão temporária criada para acompanhar situação dos ianomâmis, que precisa ser acompanhada mesmo, segue, hoje, a partir das 8h, para a ouvir representantes do Poder Executivo sobre as ações para solucionar a crise humanitária na terra indígena, que foi invadida por garimpeiros nos últimos anos. Na 9ª audiência pública da comissão, o foco estará nas causas e possíveis soluções de curto, médio e longo prazo. O prazo de funcionamento da comissão é de 120 dias. Criada inicialmente com cinco membros, o colegiado teve o número de integrantes aumentado para oito em Plenário.







Mais dos ianomâmis





O senador Chico Rodrigues (PSB–RR) é o presidente e o senador Dr. Hiran (PP–RR), o relator. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E–Cidadania ou telefone da ouvidoria do Senado. Foram convidados o representante do Ministério da Defesa, Marcelo Mendes Mello, o secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo de Castro Pereira, e um representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.









MG bem na foto





A Câmara dos Deputados escolheu as três cientistas que serão agraciadas na edição 2023 do prêmio Mulheres na Ciência Amélia Império Hamburger. E uma delas é Deborah Carvalho Malta, formada em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com mestrado em Saúde Pública pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado pela Universidade Nova de Lisboa, pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical em avaliação em saúde. É professora do Departamento de Enfermagem da UFMG.









É só um convite...





O ex–presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL) foi convidado por Tarcísio de Freitas (Republicanos) para uma visita ao Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo estadual. De acordo com o governador de São Paulo, o encontro deve acontecer quando o ex–presidente estiver em São Paulo novamente. Atualmente, Jair Bolsonaro e a ex–primeira–dama Michelle vivem em uma casa na região do Jardim Botânico, em Brasília. Eleito com o apoio de Bolsonaro, Tarcísio diz que vai recebê-lo “de braços abertos”.





(foto: Evaristo Sá/AFP %u2013 22/11/22 )





Está é espinhosa





O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, engoliu três espinhas de peixe no fim de semana e teve que passar por uma endoscopia para poder se livrar, de pelo menos, uma delas. O problema começou depois de um almoço em São Luís, no Maranhão. Costa Neto viajou ao estado para se encontrar com deputados federais de seu partido. Costa Neto tinha viagem marcada para São Paulo. Havia o temor de que ele estivesse sofrendo um infarto. Os exames, no entanto, mostraram que ele tinha engolido três espinhas de peixe.







PingaFogo





As vacinas contra a gripe já estão disponíveis, desde ontem em 152 centros de saúde de Belo Horizonte, data em que começou a campanha nacional de imunização contra a doença pelo Ministério da Saúde.





A vacinação contra gripe tem como objetivo reduzir complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. A vacina contra a gripe é trivalente e imuniza contra três vírus (H1N1, H3N2 e vírus influenza B).





Em tempo, da nota espinhosa: Uma delas foi retirada no procedimento de endoscopia. As outras duas já tinham se deslocado até o intestino. O presidente Valdemar do PL recebeu alta, e viajou a São Paulo para novos exames. A expectativa é que seu próprio organismo elimine as espinhas.





(foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados %u2013 4/2/15)

Para encerrar de fato, O líder do governo, deputado José Guimarães (PT–CE), afirmou ontem que existe a possibilidade de o projeto de lei complementar do novo arcabouço fiscal ser entregue até o fim da semana na Câmara dos Deputados.





E mesmo com as ausências do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que está viajando. FIM!