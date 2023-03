Gilmar Mendes e o filho de Bolsonaro

Gilmar Mendes disse que o episódio de 8 de janeiro faz parte de um movimento articulado (foto: Minervino Junior/CB/D.A Press)





O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chamou deputados da esquerda de “larápios” e disse que “petista quando não está roubando, está mentindo”. As falas geraram bate-boca e protestos dos colegas na Câmara dos Deputados na tarde de ontem.





“Para quem fez mensalão, para quem fez petrolão e coisa muito pior, isso aqui o pessoal do PT deve até estar achando tranquilo. Eles dizem que o Bolsonaro tem envolvimento com os atos de 8 de janeiro, mas não assinam a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI). Não dá para acreditar, não dá para levar a sério uma quadrilha dessa”.





O que nós queremos é a verdade, para não permitir que esses larápios aqui da esquerda, que me olham agora, venham aqui fazer narrativa para enganar você do povo que não sabe como a banda toca aqui", disse, no Plenário. O deputado atacou ainda o preço dos combustíveis usando a foto de uma notícia de 2022, que ele pensou ser atual.





Não é a primeira vez que um integrante do clã de Jair Bolsonaro faz este tipo de crítica, sem saber que o problema aconteceu no governo do próprio pai quando ainda a Presidência da República estava com o próprio pai, Jair Messias Bolsonaro (PL).





O advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, defendeu, ontem, que a AGU tenha papel mais proativo no combate à desinformação e aos ataques contra a democracia. “Não seremos omissos”, afirmou ele em evento de comemoração pelos 30 anos do órgão, em Brasília.





“Sim, senhoras e senhores, a AGU decidiu fazer sua parte, no limite de suas competências, e se juntar às demais instituições no combate às mentiras deliberadas que pretendem levar à ruína os alicerces que sustentam o Estado Democrático de Direito”, disse Messias. “Decidimos que não seremos omissos”.





O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), louvou a iniciativa. Ele avaliou que os episódios de 8 de janeiro fazem parte de um movimento articulado e disse ser fundamental combater aqueles que manipulam os cidadãos e financiam iniciativas anti–democráticas.





“É fundamental que se busque a responsabilização e que a AGU tenha este braço de defesa de democracia e de responsabilização de quem atente contra ela”, afirmou o ministro. “Estamos vivendo momento peculiar. A despeito de todos esses desafios, a democracia no Brasil se mostrou resiliente. Mas é fundamental que nós possamos dar atenção a isso”, afirmou Gilmar Mendes.





Teve mais do STF

O ministro Gilmar Mendes defendeu uma regulação rápida das redes sociais, de modo que as plataformas também possam arcar com sua parte da responsabilidade. “É fundamental que nós inclusive aproveitemos a janela de oportunidade que o 8 de janeiro nos abriu para discutir com absoluta franqueza a necessidade de mudança na legislação.” O evento foi em comemoração aos 30 anos da Advocacia-Geral da União (AGU) segue até hoje com painéis sobre o papel do órgão na defesa da democracia e na transição ecológica, entre outros temas.





Lira: faltou quórum

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse, ontem, que o governo federal ainda não conseguiu construir base para aprovar projetos no Congresso, até para matérias de maioria simples. A declaração foi em evento na Associação Comercial de São Paulo. “Nós teremos um tempo para que o governo se estabilize, porque hoje o governo ainda não tem base consistente, nem na Câmara nem no Senado, para matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional”, disse Lira. Ele citou a reforma tributária, prioridade do governo petista.





Delegado assume

A Polícia Federal definiu o delegado que vai assumir a investigação do caso da entrada ilegal de joias presenteadas pela Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O escolhido foi Adalto Ismael Rodrigues Machado, da delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal (PF) de São Paulo. Durante uma reunião, integrantes da Receita afirmaram que consideram que os objetos eram presentes dados que deveriam ter sido registrados como patrimônio público da União. O governo Bolsonaro tentou recuperar os itens retidos mas não conseguiu.





Coordenador mineiro

O grupo de trabalho da reforma tributária aprovou, ontem, 15 requerimentos que incluem vários convidados nas audiências públicas programadas para os próximos dias e abrem espaço para a realização de seis debates regionais no Amazonas, Goiás, Ceará, São Paulo, Minas Gerais e Roraima. Na prática, porém, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), coordenador do grupo, ampliou um dos requerimentos para que fiquem pré-aprovadas audiências em todo os estados de acordo com o interesse dos deputados.





Vacina, sim!

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lançou, ontem, o site Vacina 100 dúvidas, que responde às 100 questões mais frequentes sobre vacinas nos buscadores da internet. O objetivo é disseminar informações científicas de forma simples e didática. “É uma campanha de erradicação de Fake News, para que todos confiem na vacina e saibam que é um instrumento poderoso para mitigação de riscos e para a promoção da saúde”, reforçou Freitas. Além do lançamento da campanha, foi inaugurado o Museu da Vacina, na Casa Rosa, no Instituto Butantan.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota Vacina, sim! Além disso, a campanha reforçará para os pais a importância da vacinação infantil, com anúncios em portais de notícias, mídia exterior, redes sociais e em emissoras de rádio durante todo o mês de março.





Mais um Em tempo, desta vez da nota Delegado assume: as joias poderiam ter entrado no Brasil sem pagar imposto, desde que fossem declaradas como presente para o Estado brasileiro, mas, nesse caso, ficariam com a União, não com Michelle.





O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou, ontem, a visita de cinco deputados federais aos presos que são investigados pela participação naqueles já conhecidos atos anti-democráticos de 8 de janeiro.





Com a decisão, os deputados Sanderson (PL-RS), Hélio Lopes (PL-RJ), Marcel Van Hatten (Novo-RS), Coronel Telhada (PP-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG) poderão ver as condições dos presídios da Papuda e da Penitenciária Feminina da Colmeia, ambos no Distrito Federal (DF).