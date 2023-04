O presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ontem, que há uma predominância na pregação da violência no ambiente da internet, e que a sociedade e as famílias devem assumir a responsabilidade pelo processo educacional das crianças e adolescentes.





Para Lula, as plataformas digitais devem ser responsáveis pelo conteúdo que ajudam a disseminar. “Não é possível que eu possa pregar o ódio na rede digital, que possa ficar fazendo propaganda de arma, ensinando criança a atirar, é isso que vemos todo santo dia. A verdade é que uma criança de 6 anos, 9 anos, ela repercute na escola o que ela ouve dentro de casa”, disse o presidente Lula.





“Quando a criança de 8 anos acha que arma é solução, ela viu na Bíblia? Não. No livro escolar? Não. Ela ouviu do pai ou da mãe dentro de casa e é por isso que precisamos ter em conta que sem a participação dos pais a gente não recupera um processo educacional correto nas escolas”, destacou ainda o comandante da República Luiz Inácio Lula da Silva.





Melhor mudar de assunto e deixar o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, trabalhar. Ele disse que o governo mapeou, em apenas um levantamento, 14 mil áreas com riscos altos de deslizamento de encostas, onde vivem, nada mais que 4 milhões de pessoas em regiões do país.





“O governo federal tem levantado pelo Serviço Geológico Brasileiro, que é do Ministério de Minas e Energias, 14 mil áreas em apenas uma prospecção específica, de ‘muito’ e de ‘alto risco’ de deslizamento de encostas. Nessas 14 mil áreas vivem 4 milhões de pessoas, mas há quem diga que o total chegue a 10 milhões de pessoas”, disse o ministro Waldez Góes.





O ministro detalhou aos senadores os problemas de “limitação de pessoal”, pelo qual passa a Defesa Civil nacional, que, disse, conta com no máximo 60 servidores. “Isso é fundamental porque vai nos permitir trabalhar mais intensamente a estruturação do sistema”.





Vai a plenário





O Projeto de Lei (PL) 358/2023, que pauta a reforma administrativa do governo estadual, passou pela Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) ontem. Agora, ele vai para o segundo turno em Plenário hoje com emendas e “jabutis” – propostas aleatórias sem relação com o projeto original. “A reforma administrativa veio, originalmente, com muito mais do que deveria. Então a tarefa da oposição foi forçar um debate”. declarou a deputada Beatriz Cerqueira (PT).





(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 4/11/21 )







Medalha da Inconfidência





O ex-presidente Michel Temer (foto) vai receber a maior honraria de Minas Gerais, criada em 1952 pelo governador Juscelino Kubitscheck e é entregue todo dia 21 de abril. Os agraciados vão receber o Grande Colar da Medalha da Inconfidência, em cerimônia que vai ocorrer na sexta-feira, no centro de Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em Ouro Preto, e entre elas o ex-presidente. A condecoração é a honraria mais importante do Estado e é concedida a chefes de Estado, chefes de governo e demais poderes da União.







Grana da educação





O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou, ontem, em Brasília, que o governo federal vai recompor o orçamento das universidades e institutos federais de ensino, que sofreram sucessivas reduções nos últimos anos. O anúncio será feito em reunião de reitores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para hoje, isso mesmo nesta quarta–feira, no Palácio do Planalto. “Nós sabemos o quanto as universidades e institutos foram sucateados nos últimos anos. O compromisso do presidente é anunciar a recomposição orçamentária, dialogado com reitores”.









É precisa ler





Nem todas as histórias começam com “era uma vez”. Cada história é única e, assim, cabe o plural. De plural, entende bem a professora Joanna de Paoli, de 37 anos, docente de química em Brasília. A pesquisadora defende que a inclusão de pessoas com deficiência, com autismo ou qualquer outra necessidade específica, tenha a perspectiva de ter acesso à cultura na sua forma mais plena. E isso inclui a literatura. “A literatura precisa ser feita também por pessoas com deficiência, sobre pessoas com deficiência e estar acessível a essas pessoas”.







A novela continua





A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou ontem que familiares da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes tenham acesso à investigação sobre a motivação e os autores do assassinato ocorrido há cinco anos. Os parentes poderão tomar conhecimento de provas já produzidas no inquérito, mas preservando dados sigilosos. Os ministros analisaram pedido da família para ter acessar apurações que correm sob sigilo. A Justiça do Rio de Janeiro negou a liberação do inquérito policial que busca a motivação e autoria imediata do crime.







Pinga-Fogo





Em tempo, sobre a nota da Grana da educação: “É o segundo encontro com reitores que o presidente faz no Palácio do Planalto. É um simbolismo para mostrar reconhecimento ao papel que nossas universidades e institutos federais fazem para jovens no país inteiro”.







(foto: Evaristo Sá/AFP %u2013 10/3/23 )

Além da recomposição orçamentária, que foi viabilizada por meio da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Transição aprovada no fim do ano passado, o governo deve anunciar a retomada de obras paralisadas nas universidades e institutos, informou o ministro Camilo Santana (foto).





Morreu na madrugada de ontem, o líder espiritual do povo Guarani–Kaiowá, o xamã Atanásio Teixeira, em Mato Grosso do Sul. Atanásio era um dos mais conhecidos ñanderus (rezadores) do seu povo e também fundador da Aty Guasu, ou seja, uma grande reunião.





Nascido em 1922, Atanásio era ñamoi (avô), por lideranças e rezadores de comunidades kaiowá, por conhecer as mais variadas técnicas ligadas ao xamanismo kaiowá. Uma liderança religiosa, suporte do povo que defendia, protegia a língua, a tradição, a cultura, todo nosso conhecimento”.





Sendo assim, é o suficiente por hoje. FIM!