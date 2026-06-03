Gabriel Azevedo pode encabeçar chapa MDB-PT para o governo de Minas

Os presidentes nacionais do PT e do MDB, Edinho Silva e Baleia Rossi, conversaram sobre a construção de uma frente ampla democrática em Minas Gerais em chapa encabeçada pelo ex-presidente da Câmara Municipal Gabriel Azevedo (MDB) para disputar o governo do estado.

A reunião foi em Brasília, nesta quarta-feira, 3. As conversas evoluíram bem em torno de pautas programáticas sustentadas pelas duas legendas, como, por exemplo, a dívida de Minas Gerais com a União, a ampliação da rede ferroviária mineira e aspectos de desenvolvimento social associados à educação e à saúde.

Além disso, os presidentes das duas legendas discutiram a valorização das forças de segurança em Minas e uma política capaz de valorizar os profissionais. As conversas estão se desdobrando também para as instâncias executivas do MDB e do PT em Minas Gerais.

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O deputado federal Newton Cardoso Junior e a vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Leninha, que preside o PT e a Federação PT-PV-PCdoB, estão em diálogo.