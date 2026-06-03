Gabriel Azevedo visita Cleitinho e posta foto: 'Está faltando diálogo'

Os pré-candidatos ao governo de Minas Gerais Gabriel Azevedo (MDB) e Cleitinho Azevedo (Republicanos) se encontraram na casa do senador, e o encontro foi divulgado pelas redes sociais.

Gabriel, ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, publicou uma imagem na cozinha do adversário de pré-campanha e escreveu mensagem em defesa do diálogo entre políticos.

“Enquanto muita gente perde tempo apontando o dedo para o outro lado brigando, aceitei o convite para comer um pão com ovo e refrigerante na cozinha do senador da Republica e pré-candidato ao Governo de Minas Gerais Cleitinho Azevedo para fazer o que está faltando na política mineira: dialogar”, escreveu.

O pré-candidato do MDB criticou “quem tem político de estimação” e, apesar de diferenças ideológicas, afirmou que todos os políticos conversam, mas “nem todos mostram”.

Gabriel Azevedo e Cleitinho

“Além de compartilharmos um sobrenome, compartilhamos autenticidade e transparência. Não adianta tentar encaixar a gente numa caixa. A política mineira não cabe em caixinhas”, completou Gabriel.

Cleitinho respondeu a publicação com carinho: “Um prazer te receber aqui, meu irmão! MG e o povo sempre em primeiro lugar”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por ora, uma aliança entre os dois parece distante. Enquanto Cleitinho tem trânsito no eleitorado bolsonarista e até apoio garantido do PL, Gabriel se apresenta como pré-candidato moderado alheio à polarização entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

