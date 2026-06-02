Zema diz que quer repetir no Brasil 'o que fez em MG: choque moral e ético'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) afirmou, nesta terça-feira (2/6), que quer repetir no Brasil "o que fez em Minas Gerais". A declaração foi dada durante a abertura da Megaleite, em Belo Horizonte, em agenda ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), também presidenciáveis.

"O que eu quero fazer no Brasil é a mesma coisa. Queremos um choque na segurança pública, quem trabalha precisa de paz. Queremos combater a gastança, o que nós fizemos em Minas. E quando se faz no Brasil, a taxa de juros cai", disse o ex-governador durante discurso no evento, considerado a maior feira de pecuária leiteira da América Latina.

"Queremos também, como fizemos aqui em Minas, um choque na moral e na ética. Aqui em Minas não tivemos corrupção, escândalos e esquemas durante os meus sete anos e meio de governo, e tenho certeza que o governador Mateus Simões tem indo na mesma direção. Aqui, quem roubava ficou sem lugar. E o Brasil precisa desse choque. Tenho certeza que o problema do Brasil não é a falta de recursos. Temos muita terra, energia de sobra, um povo trabalhador, um clima bom. O problema do Brasil tem sido que sobra ladrão. Esse é o problema que nós temos. E vamos acabar com isso. E em outubro, nós vamos dar a resposta", continuou.

O ex-governador ainda disse que a direita chegará unificada às eleições presidenciais. “A direita estará mais unida do que nunca. Não vamos deixar o PT continuar governando. Em outubro vamos decidir se quem vai continuar à frente do Brasil são esses intocáveis que estão em Brasília. É agora ou nunca”, declarou.

Em sua fala, o ex-governador também disse que o PT está “excluído” de Minas Gerais e defendeu a união da direita para a disputa presidencial de 2026. “Preciso resgatar uma lembrança que às vezes passa desapercebida, como nós já avançamos aqui em Minas Gerais num ponto que vai repetir de novo esse ano 2026. Em 2022, ano da minha reeleição, nós não tivemos candidato do PT ao governo do Estado. E esse ano não devemos ter novamente, tudo indica. Aqui em Minas, o PT está excluído para a disputa do governo do Estado”, afirmou Zema.

A agenda marcou o primeiro encontro público entre Zema e Flávio Bolsonaro após o desgaste provocado pela divulgação de áudios de uma conversa entre o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso por suspeita de fraudes bilionárias, em que ele pedia R$ 134 milhões a Vorcaro para financiar um filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, Zema publicou um vídeo nas redes sociais criticando a postura do parlamentar.

“Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem”, disse Zema, em vídeo publicado nas redes sociais.

O episódio causou incômodo entre integrantes da família Bolsonaro e do PL. Depois da manifestação de Zema, Flávio afirmou que tentou contato com o ex-governador, mas que suas ligações não foram atendidas. Integrantes da campanha de Zema avaliaram que a postura poderia aproximar eleitores ligados ao bolsonarismo, enquanto setores do Novo defenderam um recuo.

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Na semana passada, Zema publicou um vídeo reforçando a necessidade de união da direita em um eventual segundo turno presidencial.