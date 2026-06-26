Marília, Gabriel e Jarbas se unem em agenda coletiva no Norte de Minas

A pré-candidata ao Senado pelo PT de Minas Gerais Marília Campos, o pré-candidato ao Governo de Minas Gabriel Azevedo (MDB) e o ex-procurador-geral de Justiça Jarbas Soares Júnior (PSB), cotado para compor uma chapa ao Executivo, se reúnem em agenda conjunta no Norte do estado neste sábado (27/6).

Marcado para às 9h no Hotel Intercity, no bairro Todos os Santos, de Montes Claros, o “Encontro Regional de Lideranças do Norte de Minas” pretende reunir representantes políticos para debater o futuro de Minas Gerais a partir dos desafios e das potencialidades da região.

Além dos possíveis nomes que concorrerão ao pleito, também participarão do evento o presidente estadual do PSB, Otacílio Costa, dirigentes do MDB mineiro, prefeitos, vereadores e outras lideranças políticas do Norte de Minas.

A agenda se faz após movimento de Marília de reafirmar sua pré-candidatura ao Senado e defender frentes amplas e alianças com demais partidos, em meio a pressão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para que ela seja a cabeça de chapa do partido na disputa pelo Executivo mineiro. Interlocutores afirmam que Marília foi pega de surpresa com a “nomeação”, mas se manteve na convicção inicial.

Na quinta-feira (25/6), ela declarou que vê o Senado como sua única possibilidade política, principalmente por ter construído a pré-candidatura de forma coletiva ao percorrer o estado para estabelecer contato direto com diversos dirigentes, movimentos sociais e o setor produtivo. Ela defendeu que, caso eleita, seu mandato pode compor a base de Lula no Senado e representar um “avanço na presença feminina nos altos cargos”.

Para a pré-candidata, a decisão do PT de criar uma candidatura única é “um equívoco”, uma vez que “pode fragilizar o campo democrático e popular no estado”. Na visão de Marília, a realidade política de Minas “exige capacidade de diálogo, construção de consensos e alianças amplas”.

Ela argumenta que escolher fazer a manutenção de uma disputa polarizada, com o PT em uma das frentes, “tende a recolocar no centro do debate conflitos que pouco contribuem para enfrentar os problemas concretos dos mineiros” e dificultar a “formação de uma maioria política capaz de sustentar o projeto democrático liderado pelo presidente Lula”.

Diálogo entre partidos e com lideranças

O diálogo entre os partidos, conforme defendido por Marília, também é defendido por Gabriel Azevedo. Em conversa com o Estado de Minas, o pré-candidato ao Executivo estadual contou que mantém diálogos com a petista e que ambos concordam que é importante estarem juntos no encontro em Montes Claros.

“Montes Claros vai ser um lugar de diálogo. Precisamos colocar Minas Gerais acima dos partidos. Nossos problemas são grandes demais para que as nossas diferenças se sobreponham”, declarou Gabriel. Para ele, a única maneira de chegar às soluções é “conversando com quem é diferente”.

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Ele contou que o evento será primordial para uma organização, juntamente de dirigentes do MDB, da estruturação da campanha no Norte Mineiro. Segundo ele, os diálogos obtidos no encontro irão se unir a uma etapa já pronta do projeto “Minas Pensando Minas”, que reúne ideias para o seu plano de governo.