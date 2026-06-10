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Cleitinho sinaliza que disputará o governo de MG e Republicanos já monta chapa

Partido tem nome para a vice e negociaria vagas ao Senado com o PL, de Flávio Bolsonaro, e com a federação União Brasil-PP

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
10/06/2026 17:45

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Cleitinho sinaliza que disputará o governo de MG e Republicanos já monta chapa
Cleitinho sinaliza que disputará o governo de MG e Republicanos já monta chapa crédito: Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Cleitinho faz mistério e joga o anúncio da decisão para depois da Copa do Mundo, mas, nos últimos dias, disse a aliados mais próximos que está decidido: será candidato ao governo de Minas Gerais. Até aqui, ele lidera as pesquisas de intenção de voto.

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Apostando na palavra do senador de primeiro mandato, o partido dele, o Republicanos, já faz planos. A orientação é não abrir mão de uma chapa pura. Com Cleitinho confirmado na disputa, o nome para vice seria o de Luís Eduardo Falcão, ex-presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e ex-prefeito de Patos de Minas.

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Se o PL de Flávio Bolsonaro embarcar no projeto, uma das vagas ao Senado ficaria com o deputado federal Domingos Sávio. A outra poderia ser negociada com o pré-candidato ao Senado Marcelo Aro, numa tentativa de atrair o apoio da federação formada por União Brasil e PP.

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