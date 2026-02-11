Assine
ELEIÇÕES 2026

Ex-Procurador-Geral de Justiça pode ser candidato ao governo de Minas

Jarbas Soares Júnior recebeu convite para se filiar ao Cidadania e se diz 'honrado' com o aceno

Publicidade
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
11/02/2026 13:59

Jarbas Soares Júnior durante entrevista ao Estado de Minas, em 2023
Jarbas Soares Júnior ainda é presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) e, pela legislação, é proibido que tenha atividade político-partidária crédito: Marcos Vieira/EM/D.A. Press

O ex-Procurador-Geral de Justiça Jarbas Soares Júnior pode ser mais um nome na disputa ao governo de Minas. Nessa terça-feira (10/2), Jarbas recebeu convite do presidente estadual do Cidadania, João Marcelo Dieguez, que também é prefeito de Nova Lima, na Grande BH, para se filiar ao partido. A expectativa é que ele se lance como pré-candidato.

O convite de filiação foi feito durante visita de João Marcelo à vice-presidente nacional do partido, Luzia Ferreira, e ao secretário da legenda em Minas Gerais, Eugênio Mansur, em meio a um estudo do Cidadania sobre o lançamento ao governo.

Conforme esclarecido pela colunista do Estado de Minas Bertha Maakaroun, Jarbas ainda está em exercício como presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) e, pela posição, a legislação proíbe que ele tenha atividade político-partidária.

O ex-PGJ se disse “honrado” e considerou que, caso decida concorrer à eleição de outubro, irá antes conversar com o senador Rodrigo Pacheco (PSD) e poderá se filiar ao Cidadania.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, João Marcelo afirma que o partido entende que Jarbas é uma pessoa com uma trajetória inspiradora. “Um homem preparado, de caráter ilibado, com competência comprovada”, afirmou o presidente.

Tópicos relacionados:

candidatos eleicoes governo-de-minas jarbas-soares-junior minas-gerais

