Podcast analisa movimentações de Simões e Pacheco para o governo de Minas

A edição do podcast Política em Pauta desta sexta-feira (6/2), produção original do Estado de Minas, debateu as complexas movimentações da política mineira, incluindo a tentativa de Mateus Simões de unificar a direita em torno de sua candidatura e a articulação de Rodrigo Pacheco rumo ao União Brasil com o apoio de Lula. O programa está disponível no YouTube do Portal Uai e nas principais plataformas de áudio.

