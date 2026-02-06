Podcast analisa movimentações de Simões e Pacheco para o governo de Minas
Podcast Política em Pauta debateu as articulações da política mineira na última semana
A edição do podcast Política em Pauta desta sexta-feira (6/2), produção original do Estado de Minas, debateu as complexas movimentações da política mineira, incluindo a tentativa de Mateus Simões de unificar a direita em torno de sua candidatura e a articulação de Rodrigo Pacheco rumo ao União Brasil com o apoio de Lula. O programa está disponível no YouTube do Portal Uai e nas principais plataformas de áudio.
No primeiro bloco, o destaque foi a pré-candidatura do vice-governador Mateus Simões e os obstáculos para unificar a direita. A análise abordou as dificuldades de articulação com o PL, impactadas pela situação jurídica de Jair Bolsonaro, e as rivalidades internas com Cleitinho Azevedo e com Nikolas Ferreira. Além disso, discutiu-se o "fator Marcelo Aro", que surge como possível alternativa ao governo, o desgaste de Simões com a família Falcão após episódios de tensão com a deputada Lud Falcão, e a ascensão de Gabriel Azevedo como um possível candidato.
No segundo bloco do podcast, o foco foi a filiação de Rodrigo Pacheco ao União Brasil. A movimentação faz parte da estratégia do presidente Lula para garantir um palanque forte em Minas Gerais através de um nome de centro. A mudança provocou uma reestruturação no comando do partido no estado, privilegiando aliados de Pacheco em detrimento de antigas lideranças. O debate também trouxe a inusitada articulação de uma "frente ampla" que poderia colocar Aécio Neves e Lula no mesmo palanque, algo visto com ceticismo pelas analistas devido ao histórico de ambos.
A apresentação do episódio é de Denys Lacerda, com análises da colunista Ana Mendonça e da repórter Alessandra Melo, da editoria de Política do EM. Todos os episódios estão disponíveis na íntegra no canal no Youtube do Portal Uai e no Spotify.
