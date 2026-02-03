Cleitinho chora, anuncia câncer do irmão e faz pedido: 'Deem um tempo'

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) se emocionou no Plenário do Senado Federal nesta terça-feira (3/2) ao enviar uma mensagem para o irmão caçula, Matheus, que recebeu diagnóstico de leucemia. Cotado para disputar o governo de Minas Gerais, ele pediu “um tempo” nas tratativas políticas para se dedicar à saúde do irmão.

O discurso foi durante debate sobre o programa Gás do Povo, aprovado pela Câmara dos Deputados com ampla maioria na segunda (2/2). "Por que eu posso ter auxílio-paletó? Quem paga isso é o povo. Aí eu não posso ajudar o povo aqui porque é do governo Lula [o projeto]?”, disse.

Cleitinho chora no Senado

Ao concluir a argumentação sobre o texto, Cleitinho se dirigiu ao irmão: “Não sei se você vai ver essa fala minha aqui, meu irmão Matheus, meu irmão caçula. Há 18 anos, meu irmão Matheus teve leucemia e precisou de doação de medula. Deus abençoou. E eu nunca vou questionar Deus, porque Deus me deu o privilégio de ser o doador da medula dele”.

“Mas, de dois meses pra cá, o pé dele começou a inchar de novo, a gente começou a ficar preocupado com essa situação dele. E hoje vem essa notícia de que a leucemia dele voltou, essa desgraça dessa doença”.

Cleitinho ainda se disse “abafado” e surpreso com a notícia. Em 2024, ele perdeu o pai, vítima de câncer na bexiga. “E essa doença vem assombrar a minha vida e a vida da minha família de novo”, lamentou.

O senador se emocionou e chorou ao longo da fala, mas mostrou otimismo na mensagem a Matheus. “Deus deu esse privilégio de você ser curado há 18 anos, eu tenho certeza de que Deus vai te dar o privilégio de novamente levar o testemunho de fé”, afirmou.

Por fim, o senador mineiro fez apelo por uma pausa nas discussões sobre as eleições de 2026: “Eu só peço às pessoas, ao pessoal político, principalmente à imprensa, que me deem um tempo sobre essa questão de campanha política agora, de candidatura ao governo, essas coisas. Eu não quero falar sobre isso por agora. Quero só poder cuidar do meu irmão, ajudar a minha mãe”.

