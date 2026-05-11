Prefeito do PL declara apoio a Marília Campos ao Senado e provoca reação

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A pré-candidatura da ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) ao Senado ganhou o apoio de um prefeito filiado ao Partido Liberal em Minas Gerais e abriu um novo foco de tensão interna no partido. O prefeito de Pará de Minas, Inácio Franco, declarou publicamente apoio à petista em vídeo publicado nas redes sociais da própria pré-candidata.

No vídeo, gravado ao lado de Marília e do ex-prefeito Zezé, Inácio afirmou que a relação construída com a ex-prefeita de Contagem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) está acima das diferenças partidárias.

“Eu sou filiado ao PL. A Marília é filiada ao PT. Mas eu falo que não é a sigla, não é o partido, é a pessoa. Então é um prefeito que é do PL que está apoiando uma candidata à senadora que é do PT”, declarou o prefeito. Em seguida, acrescentou que tem “certeza absoluta” de que Marília representará bem Minas Gerais no Senado.

Na gravação, Marília afirmou ter tido “uma conversa ótima” com Inácio na prefeitura de Pará de Minas e destacou a relação política construída entre os dois desde o período em que atuaram juntos como deputados estaduais.

A publicação foi acompanhada de uma mensagem em que a petista defende diálogo entre diferentes campos políticos. “Mesmo estando em partidos diferentes, ele no PL e eu no PT, mostramos que a boa política se faz com respeito, parceria e capacidade de construir pontes”, escreveu Marília. A pré-candidata também afirmou que Minas “não precisa de mais divisão e polarização”.

Reação

O movimento, porém, provocou reação imediata dentro do PL. O deputado federal Cabo Junio Amaral anunciou que pretende pedir a suspensão da filiação de Inácio Franco.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Junio Amaral criticou duramente o prefeito de Pará de Minas e classificou o apoio como uma “patifaria”. O parlamentar acusou Inácio de utilizar o PL para se eleger e, depois, apoiar uma adversária do partido.

“Eu estou redigindo o seu pedido de expulsão”, afirmou o deputado. Na sequência, disse que o PL “não é zona” e acusou o prefeito de adotar práticas políticas voltadas a “pegar vantagens”.

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A declaração de apoio ocorre em um momento de articulações antecipadas para a disputa de 2026 em Minas Gerais. O apoio de Inácio ocorre enquanto o PL articula a possível candidatura do deputado federal e presidente do partido em Minas, Domingos Sávio, ao Senado.

