O PT quer Marília, mas Marília quer o Senado

O PT de Minas caminha para uma candidatura própria ao governo do estado, apostando fichas que convencerá a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) a desistir de concorrer ao Senado, disputa que lidera neste momento. Contudo, ao se desincompatibilizar da prefeitura de Contagem, Marília foi inequívoca, reiterando que quer concorrer ao Senado e não ao Executivo. Até por isso, ela não se manifestou nessa quarta-feira, 24, após a reunião com o presidente Lula (PT), da qual participaram a bancada federal do PT de Minas, membros da executiva nacional, a presidente estadual do PT, Leninha, e o presidente nacional, Edinho Silva.

A reunião com Lula foi solicitada pelo PT de Minas, em carta redigida após a agenda do presidente no estado, na sexta-feira, 19. Houve pedido de interlocução para buscar consenso diante de três possíveis cenários no estado: a candidatura própria, a composição com o MDB de Gabriel Azevedo ou uma coligação com o PSB do ex-procurador-geral de Justiça Jarbas Soares Júnior. Marília Campos, que foi tema de parte da reunião com Lula, não participou. Ela mantém conversa afinada com Edinho Silva, que está ciente de suas posições e sensível aos diálogos para ampliar a composição do PT em Minas, principalmente com o MDB. A tendência será Lula chamar Marília para uma conversa se, e somente se, houver sinalização de que a ex-prefeita está disposta a ceder.

Ao se posicionar em defesa da candidatura própria, o PT sinaliza que dará mais ênfase à estratégia de forçar um segundo turno do que propriamente investir em alianças para vencer a eleição. Considerando que em São Paulo a sucessão estadual vai se encerrar em primeiro turno – Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) são os nomes centrais colocados –, as atenções se redobram para Minas Gerais. O PT quer evitar que o pleito de 2026 repita a experiência de 2022, quando, terminada a eleição em primeiro turno com a vitória de Romeu Zema (Novo), as forças políticas e econômicas do estado se fecharam organicamente para tentar reverter o resultado da eleição presidencial entre Lula e Jair Bolsonaro. Nessa linha, um grupo de trabalho do PT está analisando todas as cidades em que Lula venceu no primeiro turno em 2022 e perdeu no segundo.

Apesar da definição de candidatura própria do campo lulista, a disputa ao governo de Minas segue movediça e com mais indefinições do que posicionamentos. Na hipótese de Marília Campos concorrer, há no PT o entendimento de que o PDT virá à composição, na medida em que no Rio Grande do Sul houve intervenção de Lula para que o PT apoie Juliana Brizola (PDT), neta de Leonel Brizola, indicando Edegar Pretto (PT) para vice na chapa. Consolidou-se no Sul uma frente ampla com sete partidos, entre os quais também o PSB. Em Minas, o PDT lançou o ex-prefeito Alexandre Kalil, que também está bem posicionado na corrida. Na hipótese mais provável de Marília Campos não abrir mão de concorrer ao Senado, a pressão para assumir a cabeça da chapa recairá sobre Reginaldo Lopes, que enfrentará o mesmo teto e limitações que o PT tem no estado para expandir apoios. Em 2024, a candidatura petista à Prefeitura de Belo Horizonte encerrou o pleito “cristianizada”: Rogério Correia (PT) teve 4,37% dos votos válidos.

Lula quer um nome do PT na cabeça da chapa em Minas. Edinho Silva virá a Minas neste domingo. Vai correr atrás de Marília – que teve a candidatura ao Senado referendada pelas instâncias partidárias estadual e nacional – mesmo já sabendo a resposta. Há um entendimento, entre apoiadores de Marília Campos, que a estratégia do PT de ter candidatura própria ao governo de Minas é equivocada porque além de promover a polarização PT e anti-PT , o que prejudicaria a própria candidatura de Lula, também ressuscita o desgaste do governo de Fernando Pimentel (PT), peça central da narrativa dos adversários da legenda.

A lição clássica da ciência política adverte que o poder imposto a aliados não gera lealdade, mas afastamento. Se o PT insistir em sua toada, Marília poderá decidir não concorrer nem ao governo nem ao Senado. E se para substituí-la o PT empurrar Reginaldo ao governo, a chapa proporcional, que já perdeu Odair Cunha para o Tribunal de Contas da União, terá mais uma baixa de um puxador de votos.

MDB e PSB

Depois de passar a semana em campanha em Conceição do Mato Dentro, ao lado do prefeito e presidente estadual do PSB, Otacilinho, Gabriel Azevedo, pré-candidato do MDB ao governo de Minas, participará neste sábado, 27, em Montes Claros, do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Carlos Pimenta para a Câmara dos Deputados. Gabriel e Otacilinho sairão de Belo Horizonte no mesmo voo. Também a caminho estará o ex-procurador Jarbas Soares Júnior, pré-candidato do PSB ao governo de Minas. Depois da campanha, na mesa mineira, Otacilinho tentará mediar um entendimento para a unidade do MDB e PSB na sucessão estadual.

Na linha

O senador Cleitinho (Republicanos) também está se programando para ir a Montes Claros neste fim de semana. Vai acompanhar o lançamento de Carlos Pimenta e se reunir com Gabriel, Jarbas e Otacilinho.

Do PT

Ainda em Montes Claros, neste mesmo sábado, a deputada estadual e presidente do PT em Minas, Leninha, e o deputado federal Paulo Guedes (PT) lançarão a sua pré-candidatura para a Assembleia e Câmara dos Deputados. Marília Campos, que está em campanha ao Senado no Norte, estará presente.

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Três em um

Durante o almoço com o presidente do TCE, Durval Ângelo, e o conselheiro Alencar da Silveira, o governador em exercício, Tadeu Leite (MDB), se deu conta de que vive situação singular, inédita no estado: preside a Assembleia Legislativa, neste momento responde pelo Executivo estadual e foi eleito conselheiro do TCE.

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