O comércio da terra e o serviço do Céu

Embora ao longo de 2026 o governo brasileiro deva conceder R$ 903 bilhões em benefícios fiscais a diferentes setores da economia nacional, segundo estudo realizado pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco Nacional), a chamada PEC das Igrejas, aprovada na Câmara dos Deputados, já tramita no Senado Federal. Trata-se da PEC 5/2023, de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, que estende a imunidade de impostos à compra de bens e contratação de serviços por igrejas e entidades como creches, comunidades terapêuticas e entidades sem fins lucrativos.



O texto estende a imunidade, hoje aplicada basicamente à renda e ao patrimônio, às aquisições de bens e serviços realizadas por essas instituições. Com isso, elas deixariam de pagar tributos sobre seu consumo. Na prática, o texto abre brecha para impedir qualquer tributação – federal, estadual ou municipal – sobre bens, serviços e consumo, por exemplo a compra de helicópteros, veículos, alimentos, microfones ou serviços de limpeza.



Estimativas do ministro da Fazenda, Dario Durigan, sugerem que só a PEC das Igrejas vai impactar em pelo menos R$ 10 bilhões a arrecadação federal e elevar a alíquota-base do Imposto Sobre Valor Agregado (IVA) – criado com a Reforma Tributária – em 1 ponto percentual. Cada ponto percentual equivale, no caso dos novos tributos, a uma arrecadação próxima a R$ 50 bilhões divididos entre todas as esferas do governo, portanto, mais da metade desse valor é destinado ao caixa dos governadores.



Como não existe almoço grátis, alguém paga pelo benefício concedido: o governo abre mão voluntariamente de parte da arrecadação de impostos. Mas pela regra do novo sistema tributário em vigor a partir de 2027, qualquer benefício fiscal precisa ser compensado pelos demais contribuintes. Na prática, a igreja vai pagar menos tributos, mas seus fiéis estão entre aqueles que terão de bancar a diferença.



O privilégio em ano eleitoral que o Congresso Nacional ensaia para essas instituições religiosas, que já são contempladas com isenções, poderá ser alvo de questionamento no Supremo Tribunal Federal (STF), sob o argumento de que a medida representa um favorecimento que vai além da proteção ao funcionamento dessas entidades prevista na Constituição.



Dados do censo de 2022 indicam que há, no Brasil, 579.798 templos e igrejas. Há instituições e instituições. Salta aos olhos, contudo, que algumas delas estão associadas a conglomerados empresariais, que decorrem do grande volume de arrecadações e de uma extensa rede de negócios, entre os quais, bancos digitais. Chama a atenção, nesta terça-feira, mais uma operação deflagrada pela Polícia federal, que descreve um suposto esquema fraudulento no Digimais, que se assemelha em diversos pontos ao modus operandi do Banco Master, que, por seu turno, tinha vínculos com outra igreja.



Há o joio e há o trigo. Padre Antônio Vieira, um dos mais influentes missionários em terras brasileiras do século XVII, costumava lembrar em seus sermões que o verdadeiro fruto se conhece pelas obras, e não pelas aparências. Misturar o comércio da terra com o serviço do céu era o maior dos desvios, apontava o missionário. Em 2026, separar um do outro na moldura da lei não é apenas um desafio fiscal; é um imperativo de justiça republicana.



Desenvolvimento rural



Nenhum dos jabutis inseridos no projeto de lei 3749/2025, do deputado estadual Carlos Henrique (Republicanos), que institui a política estadual de desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar, sobreviveu à votação em segundo turno em plenário. A matéria foi aprovada em seu texto original, que foca na difusão de tecnologias digitais entre agricultores familiares e produtores rurais de médio porte mineiros.

Jabutis pelo caminho



Substitutivo apresentado pelo presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, Raul Belém (PSD), vencido em plenário, acrescentou dispositivos ao texto original que tratavam da regularização de terras pertencentes à Fundação Rural Mineira Colonização e Desenvolvimento Agrário – Ruralminas, titulação de ocupantes, além de anistia ou remissão de débitos, de multas e juros relativos ao ICMS, nos termos de convênios celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz.

Com o PSB



Depois de visitar as instalações da Anglo American em Conceição do Mato Dentro, o pré-candidato do MDB ao governo de Minas, Gabriel Azevedo, jantou nesta terça-feira, 23, com o prefeito e presidente estadual do PSB, Otacilinho, que reuniu lideranças, prefeitos e vereadores da região. Otacilinho e Gabriel participam hoje da festa do padroeiro da cidade, Bom Jesus do Matosinhos e, na sequência, ao jogo Brasil e Escócia.

Medioli



O ex-prefeito de Betim, Vittorio Medioli (PL) ganha força na legenda para encabeçar a chapa do campo bolsonarista, na hipótese de o senador Cleitinho (Republicanos) não confirmar a sua pré-candidatura. O deputado estadual Caporezzo (PL), que em princípio trabalha pela composição Cleitinho-Medioli, é o maior apoiador do ex-prefeito de Betim e já levou, o nome dele, à família Bolsonaro.

Confiança



Corpo de Bombeiros, igrejas, escolas públicas, Polícia Federal e tribunais de contas são as instituições com melhor desempenho no ranking da confiança no Brasil. Numa escala de confiança crescente de zero a dez, a nota mais alta é de 8,3, alcançada pelo Corpo de Bombeiros. As demais instituições obtêm notas médias, nessa ordem, de 6,8; 6,7;e 6,5. Enquanto as Forças Armadas alcançam nota 6,4; SUS, as prefeituras municipais e a imprensa obtêm nota média 5,4. O pior desempenho é dos partidos políticos, que tiveram nota média de 3,2 e do Congresso Nacional, de 3,7. O levantamento foi feito pela Exata OP e entrevistou 6 mil pessoas em todo o país.

Desagravo

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Filiados do Partido Novo em Minas Gerais organizam um protesto, no mês de julho, em evento da executiva da sigla em Santa Catarina. A manifestação é em desagravo ao ex-governador Romeu Zema (Novo) e pré-candidato ao Palácio do Planalto, que foi desconvidado pela própria legenda daquele estado. O motivo do “cancelamento” foram as críticas feitas por Zema a Flávio Bolsonaro (PL), em decorrência de seu envolvimento com Daniel Vorcaro.

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