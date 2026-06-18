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O que o ministro da Fazenda pensa sobre a possiblidade de novo corte de juros

Para Dario Durigan, a autoridade monetária deve considerar que choques temporários, como a guerra no Oriente Médio, não alteram a tendência de médio e longo prazo da inflação

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
18/06/2026 17:11

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O que o ministro da Fazenda pensa sobre a possiblidade de novo corte de juros
O que o ministro da Fazenda pensa sobre a possiblidade de novo corte de juros crédito: Foto: Washington Costa/MF

O ministro Dario Durigan (Fazenda) afirmou nesta quinta-feira, 18, que há espaço para que o Banco Central continue a cortar os juros, após a redução da Selic para 14,25% em decisão que trouxe mais incertezas do que respostas claras para os agentes de mercado. 

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“Eu sigo achando que tem espaço para novos cortes, mas isso sem dúvida nenhuma é uma competência do Banco Central”, afirmou, em entrevista ao Metrópoles.

Durigan ainda disse que a autoridade monetária deve considerar que choques temporários, como a guerra no Oriente Médio, não alteram a tendência de médio e longo prazo da inflação.

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A política monetária não deveria olhar para essas espécies de soluços ou intercorrências no curto prazo como foi o caso da guerra, que agora nós já estamos vendo um arrefecimento, já estamos com o preço do petróleo, por exemplo, num patamar mais baixo”, afirmou.

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