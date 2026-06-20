Ondas de afeto e aversão, décadas de um Brasil partido

Nas eleições presidenciais de 2002, a polarização afetiva do eleitorado brasileiro à direita e à esquerda alcançava 31% de pessoas mobilizadas em defesa de “um lado”, ao qual demonstravam “afeto”, ao mesmo tempo com aversão ao campo adversário. Vinte anos depois, no pleito presidencial de 2022, polarizados dos dois campos alcançaram 64% dos votantes. Não foi um crescimento uniforme entre os grupos da direita e da esquerda. Manifestou-se em duas ondas, em pontos de inflexão, nos pleitos de 2018 e 2022. Fenômeno que grita nas redes sociais e nas mesas das famílias, quais são as bases sociais desta polarização afetiva? Até que ponto sobreviverá ao contexto do pós-lulismo e do pós-bolsonarismo?

Tais são as indagações perseguidas por Jairo Nicolau, cientista político, professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas – Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (FGV – CPDOC), em seu mais recente livro “O país dividido: duas décadas de eleições presidenciais no Brasil (2002-2022)”, editora Zahar/2026. Em entrevista a esta coluna, Jairo Nicolau assinala que diferentemente de países como os Estados Unidos, em que a polarização se processa em torno de dois partidos políticos, em sua pesquisa ela foi mensurada em termos de afeto e rejeição em relação às candidaturas que disputaram o segundo turno dos pleitos presidenciais. Isso porque, exceção ao PT – e só mais recentemente em menor proporção, ao PL – é alto o nível de desconhecimento da população em relação ao extenso cardápio das siglas partidárias.

A polarização afetiva se expressou neste milênio, em princípio, em escala baixa e estável, no embate entre tucanos e petistas. Até 2010 – quando Lula concorreu contra José Serra (2002), Geraldo Alckmin (2006) e, em 2010, quando Dilma Rousseff disputou com José Serra – eleitores polarizados à esquerda variaram entre 22,5% e 18,3% no período. Já eleitores polarizados à direita variaram de 9,1% a 11%. Se em 2014, na disputa entre Dilma e Aécio Neves, eleitores polarizados à esquerda somaram 19%, à direita apresentaram a primeira arrancada para 15,7%, quase se equiparando em engajamento e mobilização com o campo da esquerda.

No contexto da tecnopolítica, em que os fluxos de comunicação globais passaram a ser controlados por algoritmos, e em particular cenário de crise econômica, do lavajatismo e descrédito das forças políticas que polarizavam a política nacional, a eleição presidencial de 2018 apresentou a primeira virada: eleitores polarizados à direita saltaram para 28,2%, o dobro daqueles à esquerda, em declínio, com 14,8%. A experiência da pandemia e do governo Bolsonaro moveu a gangorra da polarização para direção inversa na eleição presidencial de 2022: eleitores polarizados à esquerda alcançaram 35,5% ultrapassando o grupo da direita com 29,3% dos eleitores.

De tucanos a petistas e, mais recentemente, lulistas e bolsonaristas, foi um processo em que parte do eleitorado tucano, que rejeitava o PT, se deslocou para o campo bolsonarista, que, pelas mãos de Valdemar Costa Neto, agora se organiza no PL. A polarização afetiva entre direita e esquerda veio acompanhada de três transformações, aponta Jairo Nicolau. A primeira foi demográfica. “O eleitorado envelheceu, tornou-se majoritariamente feminino e passou por uma revolução educacional”, afirma. “O eleitor típico deixou de ser uma pessoa com ensino fundamental incompleto e passou a ser alguém com ensino médio completo”, afirma.

Ao sustentar a segunda grande transformação do período, Jairo Nicolau aponta para a reorganização das bases sociais do voto: até 2014, as disputas entre PT e PSDB produziram padrão estável, no qual o PT prevaleceu entre eleitores com ensino fundamental e médio. Mas nos pleitos de 2018 e de 2022, houve uma brusca alteração nesse padrão: além da escolaridade, sexo e cor/raça passaram a atuar de forma combinada. “Mulheres pretas de baixa escolaridade consolidaram apoio ao PT. Homens brancos de ensino médio migraram para a direita. Jovens do sexo masculino e do sexo feminino fizeram escolhas opostas”, afirma o pesquisador.

O papel das mulheres na política brasileira é tema que perpassa a pesquisa de Jairo Nicolau. Se por um lado, no âmbito da política institucional, temos a pátria dominada pelos homens na política, os dados de comportamento eleitoral apontam para outra realidade. “É grande o ativismo feminino na participação política. As mulheres dominam as urnas. São maioria do eleitorado e comparecem mais em relação aos homens”, afirma. “Foram as mulheres que deram vitória a Lula em 2022. As mulheres jovens, votaram majoritariamente em candidatos da esquerda nas seis eleições do milênio. O paradoxo que salta de tal demografia do voto: esse ativismo feminino não se traduz em mais representação, mais liderança e mais representação.

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A terceira grande transformação das bases sociais do voto no milênio foi a entrada dos valores morais do debate eleitoral que foram politizados e associados aos campos polarizados. “O realinhamento dos evangélicos — que votaram majoritariamente no PT até 2014 – coincidiu com a politização de temas como casamento homoafetivo, aborto e a ‘ideologia de gênero’”, afirma. Embora apresente semelhanças com a trajetória da polarização afetiva em outras democracias, no Brasil, ela mantém características próprias. Jairo Nicolau ressalta que nos Estados Unidos o processo se aprofundou gradualmente ao longo de décadas. Mas, no Brasil, ele ocorreu em ondas concentradas, associadas a momentos marcantes da vida política do país: a emergência do bolsonarismo em 2018 e o retorno de Lula em 2022. Para ele, a rapidez com que se intensificou em poucos anos levanta dúvidas sobre até que ponto essa divisão deriva da força das figuras de Lula e de Bolsonaro e quanto sobreviverá na ausência delas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.