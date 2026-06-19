Polarização social gera riscos ao direito penal
A polarização política e a influência da mídia têm ampliado os desafios para a imparcialidade no Direito Penal. Davi Válter, advogado especialista, alerta que narrativas externas ao processo podem interferir na percepção pública e pressionar decisões judiciais, reforçando a importância da análise técnica e do devido processo legal.
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A crescente polarização social e política no Brasil tem impactado diversas esferas da sociedade, incluindo o sistema de Justiça. No Direito Penal, decisões influenciadas por narrativas externas ao processo representam um risco à imparcialidade e à segurança jurídica, especialmente em casos de grande repercussão. A influência da mídia na percepção pública da Operação Lava-Jato é um exemplo notório.
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Para o advogado Davi Válter, da Becker & Santos Advogados, a Justiça exige distanciamento crítico. “Quando o operador do Direito se deixa conduzir por narrativas pré-construídas, perde-se a capacidade de enxergar o caso com equilíbrio”, afirma.
Pesquisas e análises jurídicas apontam que a exposição excessiva e a pressão da opinião pública podem influenciar percepções antes mesmo do julgamento formal, criando expectativas que interferem no processo decisório. O devido processo penal midiático, a análise da opinião pública e a influência da mídia e dos meios de comunicação no processo penal são temas relevantes nesse contexto.
Davi Válter ressalta que a análise racional é indispensável nesses cenários. “O processo penal exige avaliação técnica dos fatos e das provas, não adesão a discursos externos ao caso”, conclui.
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Em um ambiente marcado por polarização e excesso de narrativas externas, o distanciamento crítico e a análise técnica tornam-se indispensáveis para a atuação no Direito Penal. A preservação da imparcialidade e do devido processo legal depende da capacidade de avaliar os fatos com objetividade, evitando que pressões externas comprometam a justiça das decisões. A criminologia midiática e o Direito Penal aprofundam essa discussão.
Website: https://www.beckeresantos.com.br/