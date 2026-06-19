O tempo de Lula e o nó de Minas

Para além das agendas de campanha, o presidente Lula (PT) chega a Minas onde há grande expectativa entre potenciais aliados e aliados tradicionais de que irá desatar o nó em seu campo político para definir a chapa majoritária à sucessão mineira. Mas, Lula sendo Lula, é muito provável que ainda postergue a definição. Para quem esperou o senador Rodrigo Pacheco (PSB) por um ano, não há tanta pressa neste tempo de Copa. Até porque no campo bolsonarista há igual indefinição: PL e Republicanos ainda não têm confirmação do senador Cleitinho (Republicanos). Candidaturas convictas, até o momento, são três: o governador Mateus Simões (PSD), em incansável campanha pelo estado; o ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT) e o ex-presidente da Câmara Municipal Gabriel Azevedo (MDB). No PSB, a executiva estadual decidiu, nessa quinta-feira (18), que terá candidatura própria. Estão colocados os nomes do ex-procurador de Justiça Jarbas Soares Junior e do ex-vice-governador Clésio Andrade, que informou a esta coluna que, se tiver apoio do presidente da República, deseja concorrer ao governo de Minas. Também são nomes postos no PSB o ex-prefeito de Moeda Julvan Lacerda e o empresário Josué Gomes da Silva.

Maior liderança do PT no estado, Marília Campos (PT), ex-prefeita de Contagem e pré-candidata ao Senado, não estará com Lula, em Belo Horizonte e em Divinópolis, nesta sexta-feira,19. Em campanha ao Senado, e liderando as pesquisas de intenção de voto, Marília sabe que parte do PT de Minas quer pressioná-la para concorrer ao governo. Quando se desincompatibilizou da Prefeitura de Contagem, ela deixou claro a intenção de concorrer ao Senado, até porque avalia que o PT, em Minas, desgastado também com o histórico da gestão Fernando Pimentel, deve trabalhar para expandir o seu leque de alianças ao centro. Uma candidatura própria tenderia a isolar a legenda no campo da esquerda. Já uma candidatura ao centro, incorporaria novos aliados, também ampliando as chances de melhor desempenho de Lula, assim como as chances de sua própria eleição ao Senado.

No PT mineiro, contudo, há um grupo que trabalha em direção oposta, para que Marília encabece a chapa ao governo de Minas, abrindo para o deputado federal Reginaldo Lopes, que é puxador de votos, a possibilidade de concorrer ao Senado – o que lhe foi negado em 2022 em favor de Alexandre Silveira (PSD), ministro de Minas e Energia. Pesquisa interna contratada pela legenda confirma Marília na liderança da corrida ao Senado. Já em cenário estimulado ao governo de Minas, Marília está na terceira posição, atrás de Cleitinho e de Alexandre Kalil. Gabriel Azevedo e Mateus Simões estão em situação de empate técnico. Esse grupo de petistas tem o entendimento de que a candidatura da ex-prefeita de Contagem ao governo de Minas teria maior potencial para ajudar a campanha de Lula no estado. É uma forma de ver, mas há controvérsias, até porque tal estratégia não ampliaria o leque de alianças.

Há ainda no PT aqueles que acreditam que a estratégia de Lula em Minas seja pulverizar a corrida em candidaturas de razoável desempenho que empurrem a eleição para o segundo turno. A ideia é evitar o desenho de 2022, quando Romeu Zema (Novo), depois de se reeleger em primeiro turno numa campanha “suave”, em que não atacava Lula para não afastar o eleitor “Lulema”, deixou desabrochar no segundo turno a sua natureza antipetista e antilulista. Zema não conseguiu entregar a vitória a Jair Bolsonaro (PL) em Minas. Mas reduziu a distância entre eles, do primeiro para o segundo turno de 4,69 pontos percentuais para 0,49 ponto percentual.

Lula já interveio no palanque de 18 estados, mediando conflitos locais e definindo a situação. Goiás e Minas seguem pendentes. Irá definir quando tiver em mãos todas as variáveis da equação e a elas contrapor as composições dos demais estados, avaliando o melhor cenário para a sua reeleição.

Em Montes Claros

O ex-procurador-geral de Justiça e pré-candidato ao governo de Minas Jarbas Soares (PSB) tem agenda conjunta com Marília Campos (PT), pré-candidata ao Senado, em Montes Claros, no próximo 27 de junho.



Na Fazenda

Caso vença as eleições, o pré-candidato do MDB ao governo de Minas Gerais, Gabriel Azevedo, anunciou que nomeará o economista Marcos Lisboa para a Secretaria de Estado de Fazenda. Gabriel e o MDB trabalham uma composição com o campo lulista no estado. Marcos Lisboa é doutor em economia, foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda durante o primeiro governo Lula (PT), entre 2003 e 2005. No setor privado, foi diretor-executivo e vice-presidente do Itaú Unibanco. Também presidiu o Insper, faculdade em São Paulo, por 10 anos.

MEI

Seminário promovido pela Câmara dos Deputados, em Belo Horizonte, no próximo 23 de junho, às 9h, no auditório da Fecomércio, discutirá proposta que amplia o teto de faturamento do Microempreendedor Individual e fortalece os pequenos negócios no Brasil. O deputado federal Domingos Sávio (PL-MG), presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços (FCS), será o coordenador do debate. O seminário integra o programa “Câmara pelo Brasil” e faz parte dos trabalhos da comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa o Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/2021, que propõe ampliar de R$ 81 mil para R$ 130 mil o limite de faturamento anual do Microempreendedor Individual (MEI).

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TRF-6

O desembargador Ricardo Machado Rabelo será o novo presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), em substituição ao desembargador Vallisney Oliveira, que assumiu o comando do tribunal em junho de 2024. A eleição foi nessa quinta-feira (18). A vice-presidência e a corregedoria estão com o desembargador Miguel Angelo de Alvarenga Lopes. A desembargadora Mônica Sifuentes será a Coordenadora Regional dos Juizados Especiais Federais.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.