Fato novo atropela Datafolha pela segunda vez
Quando a pesquisa fecha, Brasília muda o roteiro: operação contra Jaques Wagner dificilmente aparecerá nos números de amanhã
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O Datafolha deu azar de novo.
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Em maio, quando veio à tona o áudio em que Flávio Bolsonaro cobrava dinheiro de Daniel Vorcaro, a pesquisa sobre a corrida presidencial já estava em campo e não captou o impacto do episódio. Foi preciso correr para fazer um novo levantamento logo em seguida.
Agora, a história se repete.
Às vésperas da divulgação de uma nova pesquisa, marcada para esta sexta-feira, 19, surge outro fato potencialmente relevante para a disputa eleitoral: a operação que atingiu Jaques Wagner, líder do governo Lula no Senado.
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Ainda é cedo para medir o tamanho do estrago político na campanha petista. Mas qualquer efeito dificilmente aparecerá nos números que o Datafolha divulgará amanhã.