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Fato novo atropela Datafolha pela segunda vez

Quando a pesquisa fecha, Brasília muda o roteiro: operação contra Jaques Wagner dificilmente aparecerá nos números de amanhã

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
18/06/2026 13:59

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Fato novo atropela Datafolha pela segunda vez
Fato novo atropela Datafolha pela segunda vez crédito: Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O Datafolha deu azar de novo.

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Em maio, quando veio à tona o áudio em que Flávio Bolsonaro cobrava dinheiro de Daniel Vorcaro, a pesquisa sobre a corrida presidencial já estava em campo e não captou o impacto do episódio. Foi preciso correr para fazer um novo levantamento logo em seguida.

Agora, a história se repete.

Às vésperas da divulgação de uma nova pesquisa, marcada para esta sexta-feira, 19, surge outro fato potencialmente relevante para a disputa eleitoral: a operação que atingiu Jaques Wagner, líder do governo Lula no Senado.

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Ainda é cedo para medir o tamanho do estrago político na campanha petista. Mas qualquer efeito dificilmente aparecerá nos números que o Datafolha divulgará amanhã.

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