Big techs, eleições e a Teoria do homem louco

Derrotado em seus objetivos iniciais, Donald Trump mal se desvencilha da guerra contra o Irã – de alto custo aos americanos e de impacto inflacionário com o choque global da oferta do petróleo e gás – e já sinaliza a disposição de tensionar mais a relação com o Brasil. No mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou um novo entendimento sobre a responsabilidade das plataformas digitais na circulação de conteúdos ilícitos na internet e, depois de Lula voltar a defender em discurso no G7 a necessidade de regulação de plataformas digitais contra crimes digitais, Trump provocou o governo brasileiro.

Em entrevista coletiva, considerou a situação política do Brasil “perigosa”, ao se referir à condenação de Eduardo Bolsonaro na terça-feira (16) no âmbito do STF, pelo crime de coação no curso do processo. No entendimento da Corte superior, Eduardo Bolsonaro articulou nos Estados Unidos retaliações do governo Donald Trump de 2025, contra o Brasil e autoridades brasileiras, para tentar impedir o julgamento do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-SP), por tentativa de golpe de Estado. Ainda cabe recurso.

Confundindo Eduardo Bolsonaro com o irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, Trump soltou: “Ouvi dizer que prenderam hoje alguém que está concorrendo a um cargo público (...) Eu tinha acabado de me despedir dele e ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Jr. Ele estava indo bem nas pesquisas e o prenderam porque fez uma declaração no Texas. Prenderam-no, ou querem prendê-lo, para ter alguma coisa contra ele”.

Não obstante a confusão entre os irmãos, e apesar de Donald Trump se consagrar como usuário da estratégia do homem louco desenhada pela teoria dos jogos, a declaração não foi aleatória. Em meio a uma nova proposta de tarifaço com uma sobretaxa de 25% sobre os produtos importados do Brasil, para infortúnio de Flávio Bolsonaro, anunciada poucos dias depois de sua visita à Casa Branca, Trump usa os Bolsonaros para mandar o seu recado de insatisfação ao governo brasileiro.

Entre tantos outros temas de interesse norte-americano, as big techs são centrais na tensão geopolítica e econômica dos Estados Unidos: o governo norte-americano atua para defender o mercado e os interesses comerciais dessas empresas contra regulações estrangeiras, e, a esta altura do governo Trump, menos interessado em conter o gigantismo e o poder de monopólio desses conglomerados em seu próprio território. Trump, portanto, não precisa de esforço para interferir nas eleições nacionais e de outros países. As suas maiores aliadas tecnológicas o farão por ele.

Luto

Nessa quarta-feira, 17 de junho, perdemos nosso amigo e colega Baptista José Patrus Chagas de Almeida, a quem, entre o rush do fechamento e a hora do lanche, chamávamos carinhosamente de “Bap”. Profissional brilhante, vocacionado para o jornalismo e para a política, teve uma trajetória impecável: ingressou aos 20 anos no jornal Estado de Minas como estagiário, passou a repórter, editor-assistente, editorialista e editor de Política. Foram mais de 40 anos dedicados ao jornalismo, com grande destaque à coluna “Em dia com a Política”, que assinou com maestria.



“Missing”

Dos 63 itens de mobiliário decorativo e obras de arte, que compunham a residência oficial dos governadores de Minas até 2019, apenas 44 estão identificados e localizados. As peças foram doadas em 2020 pelo Palácio das Mangabeiras para a Secretaria-Geral do Estado. Em questionamento na Assembleia Legislativa, dirigido ao secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas José de Oliveira, o deputado estadual Leleco Pimentel (PT) quis saber do inventário e paradeiro do patrimônio. Projetado por Oscar Niemeyer, com jardins planejados por Roberto Burle Marx durante o governo mineiro de JK, o palácio foi transformado em 2022 em espaço comercial para eventos culturais e sociais.



Di Cavalcanti

Leônidas José de Oliveira explicou que apenas em 2023 o Palácio das Mangabeiras ficou sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Ele revelou que em 2020, quando caminhava nas proximidades do Palácio da Liberdade, ao lado do assessor Rodrigo Câmara, percebeu pela janela do prédio da Polícia Militar um amontoado de obras cobertas por tecidos. “Descobrimos guardadas na PM 44 obras, entre elas, Tarsila do Amaral. Para ter uma ideia, tem o biombo de Di Cavalcanti. Foram colocadas junto ao acervo do Museu Mineiro. Preciso ver esse decreto que o deputado cita, para ver onde estão os bens, provavelmente deve estar na Polícia Militar”, afirmou.

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Obras danificadas

Avaliado entre R$ 20 milhões e R$ 50 milhões, o biombo de Di Cavalcanti é obra de 1952 e hoje está na Sala Rosa do Palácio da Liberdade. Houve danos na obra, que precisará passar por restauração. Depois de desmontar o Palácio das Mangabeiras – que poderia ter se transformado num museu – agora é intenção da Secretaria de Cultura criar uma exposição permanente com o mobiliário para que as pessoas compreendam como era a morada dos governadores de Minas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.