Gabriel entrega cartas a todos os deputados em busca de alianças

Pré-candidato ao governo do estado, Gabriel Azevedo (MDB) percorreu nesta quinta-feira (18/6) a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para entregar pessoalmente cartas aos 77 deputados estaduais. A ação foi apresentada por ele como um gesto de aproximação institucional e uma tentativa de abrir diálogo com o Legislativo antes do período eleitoral. O pré-candidato do MDB tem buscado interlocução tanto com setores ligados ao governo federal quanto com partidos de centro, buscando ampliar seu leque de alianças na centro-esquerda.

O nome de Azevedo é citado como uma possibilidade nas discussões sobre alianças no campo da esquerda para garantir um palanque ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, após a saída do senador Rodrigo Pacheco (PSB) da disputa. A candidatura do senador era defendida por Lula, mas ele anunciou que deixará a vida pública ao fim de seu mandato, em janeiro do próximo ano.

Existe, inclusive, a possibilidade de uma aliança entre MDB e PT, que também incluiria o PSB. Nesse cenário, o nome cotado para a disputa é o do ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares. A visita de Lula a Belo Horizonte nesta sexta-feira (19/6) pode ajudar a definir o cenário.





As cartas foram escritas de forma individual e, segundo ele, levaram em conta a trajetória política, as pautas e a base regional de cada deputado. "Quem pretende governar Minas Gerais precisa respeitar a Assembleia antes mesmo da eleição, e não só depois dela. Eu vim pessoalmente, carta por carta, gabinete por gabinete, porque acredito que política precisa ser compromisso, escuta, olho no olho e porta de gabinete", afirmou.

A iniciativa, segundo ele, também busca colher contribuições para o plano de governo. Nas cartas, o pré-candidato solicita sugestões sobre demandas regionais, projetos considerados prioritários e temas a serem incorporados à agenda estadual.

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"Cada deputada e cada deputado representam uma parte de Minas Gerais. Representam uma região, uma causa, uma cidade, uma história e um conjunto de demandas. Quero ouvir quais projetos de lei cada parlamentar considera prioritários e quais regiões cada mandato representa com mais proximidade", afirmou.