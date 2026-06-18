No rastro de Pacheco, Jarbas se lança e tenta atrair o União

Nos passos do aliado e senador Rodrigo Pacheco, o pré-candidato do PSB, Jarbas Soares, vai lançar sua pré-campanha no próximo dia 27, em Montes Claros, e tentar atrair o União Brasil para sua chapa. Além de terra natal, a escolha do Norte de Minas para sua arrancada tem outro simbolismo. A região é também uma das principais apoiadoras da trajetória eleitoral vitoriosa do presidente Lula (PT), de quem Jarbas busca ser o representante do palanque eleitoral em Minas.

Jarbas nunca teve perfil centro-esquerda, mas também não era político e, sim, promotor e procurador de Justiça por mais de 30 anos. Agora, aposentado e sob o incentivo de Pacheco, aventura-se pela política e, para espanto de familiares e amigos próximos, atuará no campo político oposto deles e de boa parte dos conterrâneos montes-clarenses, seduzidos pelo bolsonarismo.

Com o senador, filiou-se ao PSB e seguirá a mesma estratégia montada para viabilizar a candidatura frustrada de Pacheco. Uma delas deverá ser atrair o apoio do União Brasil. Por enquanto, vai anunciar somente o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma das principais lideranças desse partido e aliado de Pacheco. No mesmo ato político, Jarbas pretende reunir a maioria dos 96 prefeitos norte-mineiros, ligados à Associação Mineira dos Municípios da Sudene (Amams).

No campo das alianças, ele pretende ser escolhido o candidato a governador do chapão, que, além do União, contaria com PT, PV e PCdoB. Hoje, ele disputa essa vaga com o pré-candidato a governador do MDB, Gabriel Azevedo. Se não houver entendimento entre eles, um sobrará para o isolamento político.



Flávio: desespero

e radicalismo

Diante da perda de competitividade nas pesquisas, o pré-candidato presidencial do PL, Flávio Bolsonaro, recorre ao radicalismo para segurar os seguidores bolsonaristas que podem levá-lo ao 2º turno. Nesta quinta (18), ele lança um plano de segurança, como quem combate uma organização terrorista e que terá até a pena de morte como referência. De um lado, quer imputar a Lula tolerância com o crime organizado; de outro, seguir a influência da narrativa que vem do norte, ao classificar as organizações criminosas do Brasil como terroristas.

O primeiro presidenciável a imprimir um olhar mais agudo sobre o tema foi Ronaldo Caiado (PSD), baseado na experiência de sua gestão bem avaliada como governador goiano. Como nome mais forte da direita, Flávio não quer perder essa posição, mas terá dificuldades em convencer para além de sua bolha. Afinal, seu pai também não resolveu o problema nem enfrentou o crime organizado. Como explicar? O ex-presidente passou o turbulento mandato apontando arminhas, na maioria das vezes, para os rivais petistas. Nada mais, sequer tirou os celulares dos presídios. Agora, o filho 01 vai prometer que fará.



Ione registra

consenso ao TCE

Amanhã, no último dia, a deputada estadual Ione Pinheiro (União) deverá registrar, na Assembleia, sua candidatura de conselheira ao Tribunal de Contas com o apoio da ampla maioria dos deputados. Será candidata única e de consenso sob as bençãos do presidente da Casa, Tadeu Leite (MDB), que também já foi eleito ao mesmo cargo.

Desconstruindo JK

Foi lançado em BH, nessa quarta (17), o livro que desconstrói o mito do ex-presidente JK na economia e na política. Lembrados como era de ouro, os anos JK são contestados pelos autores Antônio Claret Jr. e Lucas Berlanza, que apresentam revisão histórica do período. Segundo eles, ao contrário do que foi contado, o modelo nacional-desenvolvimentista funcionou como uma semente para os problemas fiscais e estruturais que o país enfrenta na atualidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Adeus a um

companheiro

Com o sentimento de tristeza, vem a grande perda do amigo, colega e dedicado colunista político Baptista Chagas Almeida. Juntos, testemunhamos e analisamos fatos políticos pelos jornais mineiros por vários anos. Com ele, vão-se alguns dos segredos de seus furos, quando brincava que soube com exclusividade porque “um passarinho me contou”. Que ele siga em paz em sua trajetória de luz!

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.