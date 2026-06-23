Agilidade amplia desafios no setor logístico

A redução dos prazos de entrega tem se tornado uma das principais demandas do mercado logístico nos últimos anos. Com consumidores cada vez mais acostumados à rapidez nas compras online, empresas do setor, como a Cargocenter, passaram a rever processos operacionais para atender prazos menores sem comprometer a eficiência das operações.

Apesar da expectativa por entregas rápidas, acelerar a logística nem sempre representa redução de custos. Em muitos casos, operações mais ágeis exigem aumento da frota, ampliação de rotas, descentralização de estoques e maior capacidade operacional, fatores que impactam diretamente o custo do transporte e da distribuição.

De acordo com a Cargocenter, o cenário também exige planejamento mais estratégico das empresas, principalmente em períodos de alta demanda, quando o fluxo operacional se intensifica e a necessidade de agilidade aumenta.

Segundo Michael Boff, diretor da Cargocenter: ''A velocidade na entrega precisa estar alinhada à capacidade operacional da empresa. Também, é preciso que o cliente embarcador defina essencialmente se determinada situação é, de fato, uma emergência. Muitas vezes, observamos que nossa venda consultiva auxilia o cliente a entender que nem toda carga é "para ontem" e que algumas horas a mais de prazo viabilizam a contratação de um frete mais vantajoso em vários aspectos.''

Além do transporte, fatores como combustível, pedágios, armazenagem e organização de rotas também influenciam diretamente o equilíbrio entre prazo e custo. Em regiões metropolitanas, por exemplo, o trânsito e as restrições de circulação tornam o processo ainda mais desafiador.

Outro movimento observado no setor é a busca por modelos de entrega mais flexíveis, permitindo que o consumidor escolha entre diferentes prazos de recebimento. A estratégia tem sido utilizada pela Cargocenter para melhorar a previsibilidade operacional, otimizar recursos logísticos e equilibrar custos sem comprometer a experiência de entrega.

Nesse cenário, empresas do setor têm investido em planejamento operacional e soluções logísticas voltadas à eficiência e ao atendimento das novas demandas do mercado.

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Para mais informações, basta acessar: cargocenter.com.br