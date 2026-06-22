Assine
overlay
Início PlatôBr

O incômodo de parte do Senado com o segundo voto

Parlamentares dizem que o atual modelo produz distorções, mas não há perspectiva de mudança

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
22/06/2026 09:42

compartilhe

SIGA
×
O incômodo de parte do Senado com o segundo voto
O incômodo de parte do Senado com o segundo voto crédito: Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Senadores que buscam a reeleição neste ano, quando dois terços das cadeiras da Casa estarão em disputa, voltam a questionar as regras atuais da eleição para o Senado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

projetos parados no Congresso propondo a adoção de um modelo usado em outros países: cada eleitor teria direito a apenas um voto, sendo eleitos os dois candidatos mais votados.

A crítica é direcionada ao segundo voto. Parlamentares que defendem a mudança argumentam que muitos eleitores concentram a atenção em apenas um candidato e acabam escolhendo o segundo de forma muito menos criteriosa, movidos por fatores circunstanciais ou subjetivos.

O sistema atual, conhecido como voto binominal, é tratado pelos críticos como jabuticaba brasileira capaz de produzir distorções no resultado eleitoral.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar da chiadeira, não há qualquer perspectiva de mudança das regras no curto prazo.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay