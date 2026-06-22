O incômodo de parte do Senado com o segundo voto

Senadores que buscam a reeleição neste ano, quando dois terços das cadeiras da Casa estarão em disputa, voltam a questionar as regras atuais da eleição para o Senado.

Há projetos parados no Congresso propondo a adoção de um modelo usado em outros países: cada eleitor teria direito a apenas um voto, sendo eleitos os dois candidatos mais votados.

A crítica é direcionada ao segundo voto. Parlamentares que defendem a mudança argumentam que muitos eleitores concentram a atenção em apenas um candidato e acabam escolhendo o segundo de forma muito menos criteriosa, movidos por fatores circunstanciais ou subjetivos.

O sistema atual, conhecido como voto binominal, é tratado pelos críticos como jabuticaba brasileira capaz de produzir distorções no resultado eleitoral.

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Apesar da chiadeira, não há qualquer perspectiva de mudança das regras no curto prazo.