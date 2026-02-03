Por que bolsonaristas, em especial Flávio Bolsonaro, temem fim da escala 6×1

A PEC que propõe o fim da escala 6×1 é a que mais gera temores em políticos do PL, em especial Flávio Bolsonaro, neste ano eleitoral.

Avalia-se no bolsonarismo que uma eventual aprovação da PEC será mais uma marca voltada aos trabalhadores deixada pelo governo Lula. A primeira foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Assim como a base do PL teve que se desdobrar para apoiar a isenção do IR, com medo de consequências eleitorais, o partido vem discutindo como se posicionará na discussão pelo fim da escala 6×1. Ainda não há consenso.

Para Flávio, estar contra a medida poderá representar perder votos, avaliam pessoas próximas ao senador. Esses aliados vêm relembrando como Nikolas Ferreira foi cobrado nas redes sociais quando se posicionou contra o fim da escala 6×1. Integrantes do PL afirmam que o tema pode ser uma “faca de dois gumes” para Flávio e o bolsonarismo, por atravessar os interesses da classe empresarial.

Na abertura do ano legislativo, na segunda-feira, 2, Hugo Motta colocou o fim da escala 6×1 como uma prioridade do Congresso e disse que a PEC começará a ser analisada após o Carnaval.