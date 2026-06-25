Cotada para o governo de Minas, Marília Campos vê Senado como única opção

Ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT) bateu o martelo de que uma candidatura para o Senado é sua única possibilidade nas eleições de 2026. O nome dela foi apontado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como cabeça de chapa na candidatura na corrida ao governo de Minas Gerais, mas ela considerou a possibilidade de uma candidatura única do partido “um equívoco”. Em conversa com a reportagem, articuladores próximos da pré-candidata afirmaram que ela foi pega de surpresa com a "nomeação".

A cúpula do Partido dos Trabalhadores decidiu avançar, em reunião realizada no Palácio da Alvorada, em Brasília, na quarta-feira (24/6), na estratégia de que a legenda teria uma candidatura própria. De acordo com interlocutores do partido, o presidente reiterou a vontade de ter Marília na liderança de seu palanque no estado e deu aos dirigentes a missão de convencê-la a entrar na corrida.

A estratégia, porém, não foi totalmente aprovada por Marília. A a pré-candidata ao Senado reconheceu que o lançamento de candidatura própria pelo partido em Minas é “legítima do ponto de vista partidário”, mas entendeu que “pode fragilizar o campo democrático e popular no estado”.

Na visão de Marília, a realidade política de Minas e “os desafios de 2026 exigem capacidade de diálogo, construção de consensos e alianças amplas”. Ela argumenta que escolher fazer a manutenção de uma disputa polarizada, com o PT em uma das frentes, “tende a recolocar no centro do debate conflitos que pouco contribuem para enfrentar os problemas concretos dos mineiros” e dificultar a “formação de uma maioria política capaz de sustentar o projeto democrático liderado pelo presidente Lula”.

A ex-prefeita defendeu que a melhor estratégia para o partido seria, ao invés de lançar uma candidatura própria, estabelecer uma candidatura competitiva a partir de uma aliança com outros partidos ligados ao campo da esquerda, como “PCdoB, PV, PSB, MDB, REDE, PSOL, PDT e outras forças que sustentam o governo federal”. “A eleição de Lula em 2022 demonstrou que os melhores resultados surgem do diálogo, da convergência e das frentes amplas”, afirmou.

Em contato com o Estado de Minas, articuladores disseram que a ex-prefeita foi pega de surpresa com a declaração de Lula. Segundo eles, a pressão por parte do PT para que a cabeça de chapa fosse definida era conhecida, mas acreditavam que o presidente seria contra o estabelecimento de candidatura própria.

Senado como única opção

Além de não concordar com a candidatura solo do PT, Marília não concorda com a possibilidade de ela ser a candidata a liderar a chapa, conforme reiterado pelo presidente Lula. Na nota compartilhada com a reportagem, a equipe da pré-campanha defendeu que a pré-candidatura de Marília “foi construída coletivamente” e é “a única disponibilidade política colocada por Marília para a disputa de 2026”.

A pré-candidatura ao Senado foi aprovada pelas instâncias partidárias em janeiro deste ano e respaldada pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva, o que, para Marília, “demonstra força política”.

A equipe defendeu que a atuação de Marília na pré-campanha é estratégica, uma vez que ela percorre o estado para estabelecer contato direto com diversos dirigentes, movimentos sociais e o setor produtivo do estado, e, em caso de eleição, seu mandato pode compor a base do presidente Lula no Senado e “um avanço na presença feminina nos altos cargos”.

“A equipe da pré-candidatura reafirma a convicção de que Minas Gerais precisa construir uma ampla aliança democrática para a disputa do Governo do Estado, reunindo os partidos que sustentam o governo Lula e priorizando aquilo que une as forças progressistas e democráticas. Mais do que projetos individuais, o momento exige responsabilidade política, diálogo e compromisso com uma alternativa viável para Minas Gerais”, diz comunicado.

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Com a saída de Marília como possibilidade principal, a partir da vontade de Lula, o palanque do PT ainda não está claro no estado. A chapa deve ser definida nos próximos dias. O Partido Liberal, que é outro dos principais polos da política nacional, também discute candidatura própria e alianças. A menos de um mês das convenções partidárias, ainda há indefinição em Minas.

