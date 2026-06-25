Cotada para o governo de Minas, Marília Campos vê Senado como única opção
Marília foi apontada por Lula como cabeça de chapa na candidatura na corrida ao governo de MG, em uma definição de chapa própria do PT
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Ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT) bateu o martelo de que uma candidatura para o Senado é sua única possibilidade nas eleições de 2026. O nome dela foi apontado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como cabeça de chapa na candidatura na corrida ao governo de Minas Gerais, mas ela considerou a possibilidade de uma candidatura única do partido “um equívoco”. Em conversa com a reportagem, articuladores próximos da pré-candidata afirmaram que ela foi pega de surpresa com a "nomeação".
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A cúpula do Partido dos Trabalhadores decidiu avançar, em reunião realizada no Palácio da Alvorada, em Brasília, na quarta-feira (24/6), na estratégia de que a legenda teria uma candidatura própria. De acordo com interlocutores do partido, o presidente reiterou a vontade de ter Marília na liderança de seu palanque no estado e deu aos dirigentes a missão de convencê-la a entrar na corrida.
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A estratégia, porém, não foi totalmente aprovada por Marília. A a pré-candidata ao Senado reconheceu que o lançamento de candidatura própria pelo partido em Minas é “legítima do ponto de vista partidário”, mas entendeu que “pode fragilizar o campo democrático e popular no estado”.
Na visão de Marília, a realidade política de Minas e “os desafios de 2026 exigem capacidade de diálogo, construção de consensos e alianças amplas”. Ela argumenta que escolher fazer a manutenção de uma disputa polarizada, com o PT em uma das frentes, “tende a recolocar no centro do debate conflitos que pouco contribuem para enfrentar os problemas concretos dos mineiros” e dificultar a “formação de uma maioria política capaz de sustentar o projeto democrático liderado pelo presidente Lula”.
A ex-prefeita defendeu que a melhor estratégia para o partido seria, ao invés de lançar uma candidatura própria, estabelecer uma candidatura competitiva a partir de uma aliança com outros partidos ligados ao campo da esquerda, como “PCdoB, PV, PSB, MDB, REDE, PSOL, PDT e outras forças que sustentam o governo federal”. “A eleição de Lula em 2022 demonstrou que os melhores resultados surgem do diálogo, da convergência e das frentes amplas”, afirmou.
Em contato com o Estado de Minas, articuladores disseram que a ex-prefeita foi pega de surpresa com a declaração de Lula. Segundo eles, a pressão por parte do PT para que a cabeça de chapa fosse definida era conhecida, mas acreditavam que o presidente seria contra o estabelecimento de candidatura própria.
Senado como única opção
Além de não concordar com a candidatura solo do PT, Marília não concorda com a possibilidade de ela ser a candidata a liderar a chapa, conforme reiterado pelo presidente Lula. Na nota compartilhada com a reportagem, a equipe da pré-campanha defendeu que a pré-candidatura de Marília “foi construída coletivamente” e é “a única disponibilidade política colocada por Marília para a disputa de 2026”.
A pré-candidatura ao Senado foi aprovada pelas instâncias partidárias em janeiro deste ano e respaldada pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva, o que, para Marília, “demonstra força política”.
A equipe defendeu que a atuação de Marília na pré-campanha é estratégica, uma vez que ela percorre o estado para estabelecer contato direto com diversos dirigentes, movimentos sociais e o setor produtivo do estado, e, em caso de eleição, seu mandato pode compor a base do presidente Lula no Senado e “um avanço na presença feminina nos altos cargos”.
“A equipe da pré-candidatura reafirma a convicção de que Minas Gerais precisa construir uma ampla aliança democrática para a disputa do Governo do Estado, reunindo os partidos que sustentam o governo Lula e priorizando aquilo que une as forças progressistas e democráticas. Mais do que projetos individuais, o momento exige responsabilidade política, diálogo e compromisso com uma alternativa viável para Minas Gerais”, diz comunicado.
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Com a saída de Marília como possibilidade principal, a partir da vontade de Lula, o palanque do PT ainda não está claro no estado. A chapa deve ser definida nos próximos dias. O Partido Liberal, que é outro dos principais polos da política nacional, também discute candidatura própria e alianças. A menos de um mês das convenções partidárias, ainda há indefinição em Minas.