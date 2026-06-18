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CASO MASTER

Presidente do PT defende Jaques Wagner e diz ter confiança em sua inocência

Líder do governo no Senado, Jaques Wagner é alvo de nova fase da operação Compliance Zero, da Polícia Federal, no âmbito do caso Master

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CS
CAIO SPECHOTO
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CAIO SPECHOTO
Repórter
18/06/2026 12:03

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O quesito em que Edinho Silva tem larga vantagem contra adversários no PT
Edinho Silva, presidente do PT, disse que tem confiança de que o senador Jaques Wagner vai comprovar sua inocência crédito: Platobr Politica

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS - O presidente do PT, Edinho Silva, defendeu nesta quinta-feira (18/6) o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), alvo de uma operação da Polícia Federal no âmbito do caso Master, e disse ter confiança que o senador comprovará sua inocência.

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"O senador Jaques Wagner é depositário de toda a nossa confiança. Apoiamos todas as apurações envolvendo o Banco Master, a sociedade tem o direito de saber a verdade, os crimes cometidos precisam ser apurados e os responsáveis penalizados. Nesse processo de investigação e apuração, temos confiança que o Jaques Wagner esclarecerá todos os fatos, comprovando a sua inocência", declarou Edinho, em nota.

A PF cumpre 18 mandados de busca e apreensão nesta quinta em nova fase da operação Compliance Zero, que investiga irregularidades relacionadas a Daniel Vorcaro e o Banco Master. 

Os mandados foram expedidos pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal, e envolvem Wagner, um dos principais aliados de Lula no Senado. 

Outro alvo é o empresário Augusto Lima, que foi sócio de Vorcaro no Master. Foram feitas buscas em endereços ligados a ambos em Salvador e em um hotel em Brasília onde Wagner mora. 

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O senador foi procurado por meio da assessoria por WhatsApp, mas ainda não se manifestou. A defesa de Augusto Lima também foi procurada e não se posicionou até o momento.

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