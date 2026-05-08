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TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA

Ex-presidente do BRB chega na Papudinha após decisão de Mendonça

Paulo Henrique Costa foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, onde irá depor no âmbito de proposta de delação

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RS
Renato Souza
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Renato Souza
Repórter
08/05/2026 22:30 - atualizado em 08/05/2026 22:32

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O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa
O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa crédito: Ed Alves/CB/DA Press

O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa, chegou na noite desta sexta-feira (8/5), no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. A informação foi confirmada ao Correio por fontes ligadas ao caso. No local, ele ficará em uma sala de estado-maior.

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A transferência ocorreu após autorização do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão do magistrado é um passo importante para viabilizar as tratativas do executivo com as autoridades que atuam na Operação Compliance Zero.

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O despacho do magistrado foi realizado após manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) e atendeu um pedido dos advogados de Costa. Na Papudinha, Costa ficará em uma localidade que apresenta maior facilidade para ter contato com os investigadores da Polícia Federal, assim como permitir que ele preste depoimentos para contar o que sabe.

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A outra opção de transferência seria a Superintendência da Polícia Federal. Porém, lá está Daniel Vorcaro, que é apontado como uma das lideranças do esquema envolvendo as fraudes.

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