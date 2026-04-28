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CASO BRB-MASTER

Ex-presidente do BRB sinaliza delação, mas exige saída imediata da Papuda

Defesa de Paulo Henrique Costa alega que colaboração depende de transferência para local reservado; advogado cita direito a "sala de Estado-Maior"

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Adriana Bernardes - Correio Braziliense
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Adriana Bernardes - Correio Braziliense
Repórter
28/04/2026 12:25

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Outras conversas complicam Paulo Henrique Costa CB Poder
Outras conversas complicam Paulo Henrique Costa CB Poder crédito: Divulgação

A defesa do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) entregou uma petição ao Supremo Tribunal Federal (STF) comunicando a decisão de Paulo Henrique Costa de colaborar com as investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero.

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No documento, o escritório que defende Paulo Henrique diz que a formalização da proposta de colaboração depende da convergência de alguns fatores: 

  • a voluntariedade do candidato a colaborador;
  • uma avaliação técnica quanto à possibilidade de eventuais relatos e fontes de prova atingirem patamares suficientes para referida candidatura;
  • e uma tomada de decisão esclarecida do candidato tanto quanto aos requisitos legais, como quanto aos vetores que podem levar à perda do acordo, bem assim das consequências de uma rescisão.

Para a defesa, esses três requisito só serão atendidos se Paulo Henrique Costa for transferido do Complexo Penitenciário da Papuda para um local "em que possa exercer, de forma plena, seu direito à autodefesa, ao tempo em que a defesa técnica possa desempenhar seu papel constitucional com a maior efetividade possível, assegurando-se a máxima, senão plena, confidencialidade entre advogado e cliente". 

Os advogados justificam que Paulo Henrique é oficial da reserva das Forças Armadas (2º tenente), o que lhe assegura o direito à prisão especial conforme prevê o Código de Processo Penal e o Código de Processo Penal Militar.

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A defesa do ex-presidente do BRB pede à Procuradoria-Geral da República que avalie a possibilidade de transferir Paulo Henrique Costa da Papuda para uma sala de Estado-Maior.


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