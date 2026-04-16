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INVESTIGAÇÃO

Ex-presidente do BRB é preso em operação da PF

Polícia Federal deflagrou uma nova fase da operação Compliance Zero nesta quinta

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Aline Gouveia
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Aline Gouveia
Repórter
16/04/2026 07:18

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15/03/2022. Crédito: Ed Alves/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF. Cidades. GDF encaminha proposta de reajuste salarial de 10% para a segurança.A recomposição será linear e a previsão de pagamento é para julho deste ano, de acordo com o Secretário de Segurança Pública, Cerimonia com Governador Ibaneis Rocha. Na foto Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, presidente do BRB.
Paulo Henrique Costa teve barrada pelo BC a sua recondução à presidência do banco público do DF crédito: Ed Alves/CB/DA.Press

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (16/4), uma nova fase da operação Compliance Zero. O ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa foi preso na ação. O advogado Cleber Lopes, que representa a defesa de Paulo Henrique, confirmou a operação à reportagem e disse que busca entender mais sobre a operação. O executivo é suspeito de não seguir práticas de governança e permitir negócios com o banco Master sem lastro. 

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Em depoimento prestado à PF em dezembro, Paulo Henrique Costa disse que “não tinha clareza” sobre o esquema de fraude do Banco Master e que os arquivos recebidos pelo Banco de Brasília não indicavam falta de saúde financeira da empresa.

Paulo Henrique foi demitido do cargo em novembro do ano passado. A operação da PF investiga um esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de vantagens indevidas que teriam sido destinadas a agentes públicos.

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Policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e em São Paulo.

Estão sendo investigados os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa.

 

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