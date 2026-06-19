PT deve definir palanque de Lula em Minas nos próximos 10 dias

O Partido dos Trabalhadores deve definir nos próximos 10 dias qual será o nome responsável por liderar o palanque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo governo de Minas Gerais. A informação foi antecipada pela secretária nacional de finanças do partido, Gleide Andrade, durante entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (19/6), após a cerimônia de inauguração do Hospital Regional de Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, evento que contou com a presença de Lula.

Essa foi a primeira visita de Lula ao estado desde que o senador Rodrigo Pacheco (PSB) oficializou sua decisão de não disputar o Palácio Tiradentes. O parlamentar era o preferido do presidente. A partir daí, depois de quase um ano em “banho maria” à espera de Pacheco, o PT iniciou uma nova rodada de avaliações internas e a tendência, neste momento, é pela construção de uma candidatura própria, caminho acordado no fim do mês passado após reunião do diretório em Contagem, na Grande BH.

“Temos bons nomes dentro do partido e também podemos dialogar com candidaturas do nosso campo. Mas a grande tendência hoje é caminhar para uma candidatura própria”, afirmou. Questionada sobre possíveis nomes para representar a legenda, Gleide citou a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), atualmente pré-candidata ao Senado, além da ex-reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Regina Goulart Almeida.

“Acho que temos excelentes nomes. Temos a Marília Campos, que é nossa candidata ao Senado e lidera muito bem esse projeto, mas que também desempenha muito bem uma candidatura ao governo. Temos a Sandra Goulart, ex-reitora da UFMG, um nome altamente qualificado. E temos parlamentares de grande envergadura que podem cumprir essa missão, caso essa seja a decisão do partido”, disse.

A dirigente também comentou a ausência de Marília Campos nas duas agendas cumpridas por Lula em Minas Gerais nesta sexta. Segundo ela, a prefeita já estava em compromissos previamente agendados no Vale do Jequitinhonha.

“Minas são muitas, como já nos ensinava Guimarães Rosa. A Marília está percorrendo o estado. A agenda do presidente é construída muitas vezes em cima da hora e ela já estava com atividades no Jequitinhonha. Não é uma agenda simples de ser desmarcada. Acredito que ela não compareceu porque realmente estava muito distante daqui”, explicou.

As declarações de Gleide ocorrem em meio às negociações envolvendo outros partidos da base governista. Nas últimas semanas, ganhou força a possibilidade de uma composição entre PT e MDB em torno da candidatura do ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB), nome defendido inclusive por Marília Campos.

No início deste mês, os presidentes nacionais do PT e do MDB, Edinho Silva e Baleia Rossi, se reuniram em Brasília para discutir a construção de uma frente ampla em Minas Gerais. Apesar disso, o presidente estadual do MDB, deputado federal Newton Cardoso Jr., afirmou nesta sexta que uma conversa sobre aliança entre as duas siglas “ainda não ocorreu”.

“Tenho defendido que é preciso despolarizar a eleição em Minas Gerais. É preciso construir uma frente ampla, olhar para o centro e ter compromisso com o desenvolvimento do estado. O endividamento de Minas é hoje a pauta mais importante que estamos discutindo dentro do MDB”, declarou, em conversa com a imprensa, também durante o evento de inauguração do Hospital Regional de Divinópolis.

Cardoso também afirmou que o cenário eleitoral permanece aberto e que as negociações deverão se intensificar até o início das convenções partidárias, marcado para 20 de julho. “É nesse período que os acordos vão começar a ser discutidos e as coisas vão começar a se desenrolar”, disse.

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Questionada sobre a presença de Newton Cardoso Jr. na agenda de Lula em Divinópolis, Gleide minimizou qualquer interpretação de que o gesto representasse um avanço nas conversas entre PT e MDB. “Eu acho que ele está aqui porque é um deputado da região. É um parlamentar da base do governo. Veio pela mesma razão que tantas outras lideranças vieram hoje: prestigiar a inauguração do hospital”, afirmou.