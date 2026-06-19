Em BH, Lula evita comentários sobre Jacques Wagner e foca em investimentos

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Em um discurso de quase 30 minutos nesta sexta-feira (19/6), em Belo Horizonte, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não fez nenhuma referência, nem mesmo indireta, às denúncias envolvendo o líder do governo no Senado, Jacques Wagner (PT-BA), alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de envolvimento com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Durante a cerimônia, Lula abordou temas variados, como violência contra a mulher, a seleção brasileira, a convocação de Neymar e os investimentos federais na saúde, mas evitou tratar da situação do senador, ex-governador da Bahia.

Ao se aproximar da área reservada à imprensa, Lula foi questionado sobre a permanência ou não de Wagner na liderança do governo no Senado, Lula não respondeu. Fez apenas um gesto de positivo com a mão, mas não há como afirmar que tenha sido um sinal de concordância. O presidente estava fora do Brasil quando Wagner foi alvo da operação. Lula retornou ao país nessa quinta-feira (18/6), após participar da reunião do G7, na França.



A agenda na capital mineira teve como foco o anúncio de R$ 89,3 milhões em investimentos no Hospital Luxemburgo, unidade do Instituto Mário Penna que passou a operar integralmente pelo Sistema Único de Saúde no segundo semestre do ano passado. Lula também participou da inauguração de novos equipamentos voltados ao atendimento oncológico e odontológico da rede pública.

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De BH, o presidente segue para Divinópolis, onde participa da inauguração do Hospital Universitário Regional que será mantido pela Universidade Federal de São João del-Rei.