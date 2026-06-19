Assine
overlay
Início Política
DISCURSO POLÍTICO

Em BH, Lula evita comentários sobre Jacques Wagner e foca em investimentos

O líder do governo no Senado, Jacques Wagner (PT-BA), foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de envolvimento com o banqueiro Daniel Vorcaro

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
19/06/2026 13:59

compartilhe

SIGA
×
De BH, Lula segue para Divinópolis, onde participa da inauguração do Hospital Universitário Regional
De BH, Lula segue para Divinópolis, onde participa da inauguração do Hospital Universitário Regional crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Em um discurso de quase 30 minutos nesta sexta-feira (19/6), em Belo Horizonte, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não fez nenhuma referência, nem mesmo indireta, às denúncias envolvendo o líder do governo no Senado, Jacques Wagner (PT-BA), alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de envolvimento com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Durante a cerimônia, Lula abordou temas variados, como violência contra a mulher, a seleção brasileira, a convocação de Neymar e os investimentos federais na saúde, mas evitou tratar da situação do senador, ex-governador da Bahia.

Ao se aproximar da área reservada à imprensa, Lula foi questionado sobre a permanência ou não de Wagner na liderança do governo no Senado, Lula não respondeu. Fez apenas um gesto de positivo com a mão, mas não há como afirmar que tenha sido um sinal de concordância. O presidente estava fora do Brasil quando Wagner foi alvo da operação. Lula retornou ao país nessa quinta-feira (18/6), após participar da reunião do G7, na França.

A agenda na capital mineira teve como foco o anúncio de R$ 89,3 milhões em investimentos no Hospital Luxemburgo, unidade do Instituto Mário Penna que passou a operar integralmente pelo Sistema Único de Saúde no segundo semestre do ano passado. Lula também participou da inauguração de novos equipamentos voltados ao atendimento oncológico e odontológico da rede pública.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De BH, o presidente segue para Divinópolis, onde participa da inauguração do Hospital Universitário Regional que será mantido pela Universidade Federal de São João del-Rei.

Tópicos relacionados:

bh jacques-wagner lula minas-gerais presidente

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay