Lula diz que Neymar é 'convocado home office'

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que Neymar é o “primeiro jogador convocado em home office do mundo”.

O atacante da Seleção Brasileira está se recuperando de lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, sofrida durante um jogo pelo Santos, no Campeonato Brasileiro. Mesmo convocado para ser titular, ainda não há previsão de quando o atleta poderá participar das partidas na Copa do Mundo.

A afirmação foi feita durante agenda no Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (19/6). O comitê presidencial desembarcou na capital mineira para um anúncio de investimento de R$ 89,3 milhões na unidade hospitalar, que será incorporada 100% ao SUS. O número de leitos da unidade oncológica passará de 216 para mais de 300, enquanto os leitos de UTI poderão chegar a 40, ante os 14 atuais.

Ao final da apresentação, Lula conversou com apoiadores, entre eles um menino, com quem falou que “as mulheres estão se mostrando tão ou mais competentes que os homens” e argumentou sobre o trabalho da Marta, jogadora da Seleção, que foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo.

Na sequência, Lula perguntou à criança quem o Brasil teria hoje que “é bom de bola” e recebeu “Neymar” como resposta. “Neymar não está nem jogando, cara!”, respondeu o presidente, provocando risos da plateia.

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“Ô gente, eu vi uma coisa ontem que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Jogador home office. Isso eu vi na internet ontem. Acho que vai chegar o dia que a gente vai ter que fazer uma seleção da inteligência artificial com 11 Pelés”, brincou o presidente.