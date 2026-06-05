Cleitinho só decide candidatura após a Copa: ‘É tudo estratégia minha’

Mantendo o suspense em torno de uma possível candidatura ao governo de Minas Gerais, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) afirmou que não pretende tomar uma decisão sobre a disputa estadual tão cedo. Em entrevista publicada nesta sexta-feira (5/6), o parlamentar disse que só deverá tratar do assunto após a Copa do Mundo e minimizou a pressão para definir seu futuro político.

“Só vou decidir depois, em junho eu quero é ver os jogos da Copa”, afirmou o senador em entrevista à newsletter Jogo Político, do jornal O Globo. Ao comentar a possibilidade de entrar na corrida pelo Palácio Tiradentes, Cleitinho disse ainda que não faz “nenhuma questão” de ser candidato. “Mas está virando uma onda o meu nome. Como é que eu não venho a governador agora? Só que eu não preciso ficar latindo que sou candidato, não. Quem tem que fazer isso é quem está lá atrás nas pesquisas”, declarou.

A sinalização contrasta com o cronograma estabelecido pela direção do PL em Minas Gerais. Como mostrou o Estado de Minas, a cúpula da legenda havia acertado com Cleitinho que uma definição sobre a candidatura deveria ocorrer até a próxima semana, para que o partido possa organizar sua estratégia para as eleições.

O tema esteve na pauta de uma reunião realizada nesta quarta-feira (3/6), durante a passagem do senador Flávio Bolsonaro por Minas Gerais. No encontro, além de Cleitinho, estava o secretário-geral do PL mineiro, Domingos Sávio.

A preocupação do partido é evitar que a indefinição se estenda até o período das convenções partidárias, previsto para começar em 20 de julho. “Não podemos deixar isso para a véspera da convenção. Porque, se porventura o Cleitinho não for, a gente tem uma responsabilidade com Minas e com o Brasil. A gente tem que tomar uma decisão. Por isso, ficou combinado que serão só mais alguns dias (para Cleitinho avaliar)”, afirmou Domingos Sávio ao EM.

A entrevista publicada pelo Globo não informa quando as declarações do senador foram concedidas. O conteúdo, no entanto, indica que Cleitinho continua sem disposição para antecipar uma resposta definitiva. “Se eu fico falando que sou, perde o encanto. É tipo o que acontece com os artistas. O cantor chega para um show e vai para o camarim, oras, não fica andando lá no meio do povo. Senão as pessoas dão uma brochada. É tudo estratégia minha”, afirmou.

Ao longo da entrevista, o senador também rebateu avaliações de adversários e demonstrou confiança em sua capacidade de mobilização eleitoral, mesmo sem a trajetória política tradicional de outros concorrentes. “A classe política me subestima e parte da imprensa também. Eu gosto disso. Não tenho medo de virar governador e de ser cobrado e xingado pelo eleitor”, disse.

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“Só porque eu falo errado e não tenho estudo? Não é porque tem mestrado e doutorado que vai ter voto. Se fosse assim, o Lula nunca teria chegado onde chegou. Voto é emocional, é sentimento”, completou.