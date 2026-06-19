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Dificuldade de Lula em demitir adia saída de Jaques Wagner

Aliados veem mudança como inevitável e avaliam que o cargo de líder do governo pode passar a um nome de fora do PT

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
19/06/2026 11:49 - atualizado em 19/06/2026 11:51

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Dificuldade de Lula em demitir adia saída de Jaques Wagner
Dificuldade de Lula em demitir adia saída de Jaques Wagner crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR

Lula tem dificuldade de demitir.

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A coluna tem escutado isso de petistas próximos do Palácio do Planalto.

“Ainda mais um amigo como o Jaques Wagner”, acrescentou um aliado.

É por isso que, até aqui, Wagner continua na liderança do governo no Senado, apesar do desgaste com a operação da Polícia Federal.

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Mas a aposta é de que não vai ser possível segurá-lo na função por muito mais tempo. E Lula poderá acabar aproveitando a situação para escolher um líder de outro partido.

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