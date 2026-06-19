Dificuldade de Lula em demitir adia saída de Jaques Wagner
Aliados veem mudança como inevitável e avaliam que o cargo de líder do governo pode passar a um nome de fora do PT
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Lula tem dificuldade de demitir.
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A coluna tem escutado isso de petistas próximos do Palácio do Planalto.
“Ainda mais um amigo como o Jaques Wagner”, acrescentou um aliado.
É por isso que, até aqui, Wagner continua na liderança do governo no Senado, apesar do desgaste com a operação da Polícia Federal.
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Mas a aposta é de que não vai ser possível segurá-lo na função por muito mais tempo. E Lula poderá acabar aproveitando a situação para escolher um líder de outro partido.