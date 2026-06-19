Lula chega a MG para tentar convencer ex-prefeita a disputar o governo

FOLHAPRESS - O presidente Lula (PT) desembarca nesta sexta-feira (19) em Minas Gerais alimentando a esperança de convencer a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) a disputar o governo do Estado. Disposta a concorrer ao Senado, ela tem resistido às investidas de emissários do presidente.

Segundo esses aliados, Lula ainda não desistiu da ideia. E a expectativa é que se valha dessa visita a Minas — dedicada a ações da área de Saúde — para fazer, ao menos, os primeiros movimentos nessa tentativa de convencimento da petista.

Uma ala do PT ainda manifesta preferência pela candidatura de Marília ao Senado. O próprio presidente do partido, Edinho Silva, já disse publicamente que essa é a decisão da ex-prefeita. Mas, em conversas, o presidente tem se manifestado otimista quanto ao desempenho dela no estado.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, Lula chega a Minas ainda sem um candidato a governador no estado. E, descontente com a indefinição, o diretório mineiro do PT passou a pressionar o presidente por uma decisão.

Caso Marília resista à abordagem, o mais provável é que Lula decida lançar o empresário Josué Gomes da Silva (PSB) ou se associar à já lançada pré-candidatura do ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB). Corre por fora o ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais Jarbas Soares (PSB).

Josué é filho do também empresário José Alencar, vice de Lula em seus dois primeiros governos. Ele tem relação antiga com o chefe do Executivo e é uma das principais pontes entre o petista e o setor privado. Também já foi presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

Segundo aliados do presidente, Gabriel Azevedo hoje é quem teria maior chance de encabeçar a aliança de apoio a Lula no estado. Mas ainda enfrenta resistência dentro do partido. O presidente tem até o fim de julho para consolidação de seus palanques estaduais.

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O eleitorado mineiro é o segundo mais numeroso do país. Um bom desempenho no estado é indispensável para os planos de reeleição do presidente da República.