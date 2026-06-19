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Lula anuncia R$ 89,3 mi para hospital oncológico que se tornou 100% SUS

Anúncio faz parte de agenda do presidente em Minas Gerais, marcada por pressão por definição de palanque

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
19/06/2026 10:39 - atualizado em 19/06/2026 11:10

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Fachada nova do Hospital Luxemburgo 100% SUS, em registro de 25 de fevereiro de 2026
Fachada nova do Hospital Luxemburgo 100% SUS, em registro de 25 de fevereiro de 2026 crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta sexta-feira (19/6) de evento em Belo Horizonte para anunciar R$ 89,3 milhões em investimentos no Hospital Luxemburgo, unidade do Instituto Mário Penna que passou a operar integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no segundo semestre do ano passado.

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Chegada do Presidente Lula (PT) ao Aeroporto da Pampulha. Na foto, Lula com o prefeito Alvaro Damião (União Brasil).-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Chegada do Presidente Lula (PT) ao Aeroporto da Pampulha. Na foto, Lula com o prefeito Alvaro Damião (União Brasil). Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Chegada do Presidente Lula (PT) ao Aeroporto da Pampulha. Na foto, Lula com o prefeito Alvaro Damião (União Brasil).-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
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Chegada do Presidente Lula (PT) ao Aeroporto da Pampulha. Na foto, Lula com o prefeito Alvaro Damião (União Brasil).-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Chegada do Presidente Lula (PT) ao Aeroporto da Pampulha. Na foto, Lula com o prefeito Alvaro Damião (União Brasil). Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

A agenda também é acompanhada por dirigentes do PT em Minas Gerais, que aguardam uma sinalização do presidente sobre a disputa eleitoral no estado. Segundo maior colégio eleitoral do país, Minas ainda não tem um palanque definido para Lula.

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Referência no tratamento do câncer, o Hospital Luxemburgo atende pacientes de mais de 500 municípios mineiros. A unidade concentra cerca de 30% da demanda de quimioterapia e 23% das cirurgias oncológicas realizadas em Belo Horizonte.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa do evento que marcará, segundo a pasta, a ampliação da capacidade de atendimento do hospital após sua incorporação integral ao SUS. O número de leitos passará de 216 para mais de 300, enquanto os leitos de UTI poderão chegar a 40, ante os 14 atuais.

Área interna do Hospital Luxemburgo, da Rede Mário Penna
Área interna do Hospital Luxemburgo, da Rede Mário Penna Leandro Couri/EM/D.A. Press

Além dos investimentos anunciados, o Ministério da Saúde prevê um repasse anual de R$ 70,5 milhões para o custeio dos serviços da unidade.

Durante a visita, será inaugurado um acelerador linear destinado ao tratamento radioterápico de pacientes com câncer. O equipamento recebeu investimento de R$ 9,3 milhões e foi viabilizado por emenda parlamentar destinada em 2023.

Lula também assinará o termo de compromisso do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica para a aquisição de um equipamento de cirurgia robótica prostática no valor de R$ 9,4 milhões. A expectativa é que a tecnologia permita a realização de cerca de 200 procedimentos por ano pelo SUS.

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Na sequência, o presidente segue para Divinópolis, onde participa da inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei (HU-UFSJ), prevista para o período da tarde. A nova unidade integra a Rede HU Brasil e terá atendimento integralmente voltado ao SUS.

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