Lula anuncia R$ 89,3 mi para hospital oncológico que se tornou 100% SUS
Anúncio faz parte de agenda do presidente em Minas Gerais, marcada por pressão por definição de palanque
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta sexta-feira (19/6) de evento em Belo Horizonte para anunciar R$ 89,3 milhões em investimentos no Hospital Luxemburgo, unidade do Instituto Mário Penna que passou a operar integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no segundo semestre do ano passado.
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A agenda também é acompanhada por dirigentes do PT em Minas Gerais, que aguardam uma sinalização do presidente sobre a disputa eleitoral no estado. Segundo maior colégio eleitoral do país, Minas ainda não tem um palanque definido para Lula.
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Referência no tratamento do câncer, o Hospital Luxemburgo atende pacientes de mais de 500 municípios mineiros. A unidade concentra cerca de 30% da demanda de quimioterapia e 23% das cirurgias oncológicas realizadas em Belo Horizonte.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa do evento que marcará, segundo a pasta, a ampliação da capacidade de atendimento do hospital após sua incorporação integral ao SUS. O número de leitos passará de 216 para mais de 300, enquanto os leitos de UTI poderão chegar a 40, ante os 14 atuais.
Além dos investimentos anunciados, o Ministério da Saúde prevê um repasse anual de R$ 70,5 milhões para o custeio dos serviços da unidade.
Durante a visita, será inaugurado um acelerador linear destinado ao tratamento radioterápico de pacientes com câncer. O equipamento recebeu investimento de R$ 9,3 milhões e foi viabilizado por emenda parlamentar destinada em 2023.
Lula também assinará o termo de compromisso do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica para a aquisição de um equipamento de cirurgia robótica prostática no valor de R$ 9,4 milhões. A expectativa é que a tecnologia permita a realização de cerca de 200 procedimentos por ano pelo SUS.
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Na sequência, o presidente segue para Divinópolis, onde participa da inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei (HU-UFSJ), prevista para o período da tarde. A nova unidade integra a Rede HU Brasil e terá atendimento integralmente voltado ao SUS.