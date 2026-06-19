‘Hospital de Divinópolis é da população’, diz autora da lei de doação

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Autora do projeto de lei que viabilizou a doação do Hospital Regional de Divinópolis à Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), a deputada estadual Lohanna França (PV) evitou alimentar a disputa em torno da “paternidade” da obra e afirmou, nesta sexta-feira (19/6), que os verdadeiros donos da instituição são os moradores da Região Centro-Oeste de Minas.

A declaração foi feita nesta tarde momentos antes da cerimônia de inauguração da unidade, em Divinópolis, que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e de outras autoridades.

“Uma obra desse porte, como toda grande realização, não foi construída por uma única pessoa. Estou muito feliz por ter tido a oportunidade de contribuir com esse processo, mas os verdadeiros donos dessa entrega são os cidadãos do Centro-Oeste”, afirmou a parlamentar em conversa com a imprensa.

O hospital chegou a ser inaugurado simbolicamente em fevereiro pelo então governador Romeu Zema (Novo), antes de deixar o cargo, em abril, para disputar a Presidência da República. Na ocasião, entretanto, a unidade ainda não estava em funcionamento. O primeiro paciente foi recebido apenas nesta semana.

Integrante da oposição ao governo estadual, Lohanna não foi convidada para participar da cerimônia. “No meu primeiro ano de mandato, fiscalizei intensamente essa obra para garantir que ela fosse retomada. Isso só foi possível porque o presidente Lula atendeu a um anseio histórico do Centro-Oeste. Tenho muito orgulho de ser autora da lei que formalizou a doação do hospital para a universidade”, declarou.

Aliados de Zema costumam atribuir ao ex-governador o protagonismo pela concretização do empreendimento. O próprio ex-chefe do Executivo estadual já afirmou ser “o pai e a mãe” do hospital. Durante a solenidade realizada em fevereiro, foi instalada uma placa que creditava exclusivamente ao governo estadual a realização da obra.

Agora, uma nova placa deverá substituir a anterior, registrando a participação conjunta dos diferentes entes envolvidos no projeto: o governo de Minas Gerais, a União, a Universidade Federal de São João del-Rei e a Prefeitura de Divinópolis.

O empreendimento é resultado de um esforço articulado entre diferentes esferas de governo. A estrutura foi construída e equipada pelo governo de Minas com recursos oriundos do acordo de reparação firmado com a mineradora Vale após o rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019. Posteriormente, o hospital foi transferido à UFSJ.

A gestão da unidade ficará sob responsabilidade da Rede HU Brasil pelos próximos 20 anos. O custo anual estimado para funcionamento é de R$ 341 milhões, dos quais R$ 111 milhões serão financiados pelo Ministério da Saúde e R$ 230 milhões pelo Ministério da Educação.

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O hospital foi estruturado para oferecer serviços de média e alta complexidade nas áreas de clínica médica, cirurgias e assistência materno-infantil. Além de ampliar a oferta de atendimento à população, a unidade terá papel estratégico na formação de profissionais da saúde e no desenvolvimento de pesquisas.